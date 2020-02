"Karnevalskostüme: So können Sie noch gehen"

Gegen Plastikmüll sein, aber im Polyesterkostüm zum Karneval? Kultursensibel sein, aber als Indianer zur Party? Seinen CO2-Fußabdruck klein halten, aber als Kreuzfahrtkapitän zum Umzug? Geht gar nicht – mehr. Hier sind zehn korrekte Kostüme, mit denen Sie sich auf jede Karnevalsparty trauen können.



Der Mehrwegbecher

Unglaubliche 2.800.000.000 Einwegbecher benutzen die Deutschen laut Umweltbundesamt jedes Jahr. Kaufen, austrinken, wegwerfen. Anachronistischer geht es kaum in Zeiten von Fridays for Future, weshalb der Mehrwegbecher das momentan angesagteste Greenwashing-Accessoire ist. Mit so einem spülmaschinenfesten Thermobecher aus Kokosfasern in der Hand bucht sich der nächste Langstreckenflug ganz ohne schlechtes Gewissen. Und der Kotelett-Einkauf an der Fleischtheke macht auch wieder Spaß. Weiß ja niemand, dass der Kaffee unterm Schraubverschluss mit ordentlich Mandelmilch geweißt ist, deren Ökobilanz so verheerend ist, dass man auch gleich H-Milch vom Discounter nehmen könnte.

Was Sie brauchen: 350 leere Einwegbecher in Wasser aufweichen, Tapetenkleister hinzugeben. Das Pappmaschee auf ein rundes Drahtgeflecht schmieren, trocknen lassen. In der Farbe Ihrer Wahl anmalen. Für den Deckel einfach einen breitkrempigen Hut plattdrücken.

Ideal für: Menschen, die auch im Gewühl des Karnevals nicht auf einen safe space verzichten wollen. Außerdem geeignet für Leute, die sich nie wieder fragen wollen, als was sie sich verkleiden sollen. Konsequenterweise muss man das Kostüm nämlich nächstes Jahr wieder tragen. Und im Jahr darauf. Und so weiter.

Partyfunktion: Wenn die Hausparty zu voll zu werden droht, einfach in die Wohnungstür klemmen.

Die genderneutrale PrinzessX

Das pinkfarbene Prinzessinnen-Kostüm mit Mini-Krönchen, wie es in den Achtzigern in jeder Grundschulklasse bei der jährlichen Karnevalsfeier wohl 20 Mädchen trugen, wirkt heute so antiquiert wie ein Telefon mit Wählscheibe. Frei nach dem Motto "Kröne dich selbst, sonst tut es keiner" ist in Zeiten des Megxits das Rollenbild der PrinzessX in vollem Gange und von jeglichen royalen Pflichten wie dem lästigen Repräsentieren und Winken entstaubt. In der Abgrenzung zur Märchenprinzessin ist der/die/Xs geschlechtsneutrale PrinzessX nicht blaublütig oder jungfräulich, muss keine Tischmanieren befolgen und kann Farbe und Form seiner/ihrer/Xs königlichen Kleidung selbstbestimmt wählen. Ob er/sie/X in seiner/ihrer/Xs Kutsche an Paraden teilnimmt, Kränze niederlegt oder eine Hauptrolle bei The Crown einnimmt, steht ihm/ihr/X natürlich offen – auch ob er/sie/X für Großbanken Vorträge hält (siehe Prinz Harry kürzlich bei Goldman Sachs). Auch den Umweltschutz predigen und Privatjet fliegen (siehe Meghan) sind in der Welt einer modernen Majestät kein Widerspruch.

Was Sie brauchen: Ein Outfit Ihrer Wahl, Krönchen nach Gusto, alles kann, nichts muss. Eine Handtasche zum Kamelle-Transportieren ist aber ein must.

Ideal für: Alle, die schon einmal plötzlich Prinzessin sein wollten, also alle.

Partyfunktion: Wird trotz ihrer/seiner/Xs Bigotterie hofiert und darf mit einer Traube von VerehrerX rechnen.

Der Containerer

Der Containerer lacht über das Mindesthaltbarkeitsdatum und ist auch sonst ziemlich angstfrei. Weder fürchtet er den Sprung in die Biotonne noch Ratten oder braungefleckte Papaya. Sein Tun richtet sich gegen Lebensmittelverschwendung und künstliche Verknappung, Konsumkapitalismus ist ihm zuwider. Man könnte ihn als urbanen Robin Hood bezeichnen. Denn er bestiehlt mächtige Supermarktketten und verteilt seine Beute anschließend an arme WG-Bewohner. Es ist halt nicht einfach, mit einem Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung über die Runden zu kommen – geschweige denn mal ins Kino.

Was Sie brauchen: Ninja-Kostüm, Stirnlampe, Nasenklemme, Rucksack, ein paar verdorrte Selleriestangen. Der Bolzenschneider wirkt zwar authentisch, kann wegen seines Gewichts aber nur durchtrainierten Jecken empfohlen werden.

Ideal für: Idealisten und Leute, die eh nie nach Rezept kochen.

Partyfunktion: Fischt weggeworfene Pappteller aus dem Müll und drapiert die darauf befindlichen Speisereste wieder auf dem Büffet.

Alter weißer Mann

Unzählige Karnevalssessionen hat er sich über Minderheiten und Subalterne lustig gemacht. Unzählige sexistische, rassistische, homophobe, chauvinistische Witze sind ihm nicht im Hals stecken geblieben. Weil er sich stets als die Norm begriffen hat, nahm er sich heraus, alle für unzulänglich zu erklären, die nicht waren wie er selbst. Ja, er glaubte sogar ernsthaft, Gott sehe aus wie er. Time’s up, alter weißer Mann! Hier ist dein Spiegel.

Was Sie brauchen: Goldrandbrille, ausgebeulte Jeans, Brusthaartoupet, aufgeknöpftes Hemd, Sakko. Üben Sie ein joviales Lächeln, das Sie aufsetzen, wenn jemand mit Ihnen spricht. Dann unterbrechen und zum langatmigen Mansplaining-Monolog ansetzen.

Ideal für: Alte weiße Männer, die es hassen, sich zu verkleiden. Alle, die schon immer mal die schlechteste Version ihrer selbst sein wollten.

Partyfunktion: Bindet eventuell auftretende negative Energien in einer Ecke des Raums. Wird vorgeschickt, wenn die Polizei klingelt um die Boombox mitzunehmen.



Das Einhorn vom Gnadenhof

Auf seine letzten Tage futtert es gezuckerten Klee, Kekse, Zuckerwatte aus brauner Kokosfaser und lässt sich von der ökodynamischen Biobäuerin an der leicht ergrauten Mähne kraulen. Sein erfülltes Leben lang ist das Einhorn auf grünen Wiesen und Wolken umhergesprungen, hat am Fuße des Regenbogens seinen Durst gestillt, buntes Eis in (Ein-)Hörnchen geschleckt und dem Kultdrink Unicorn-Frappuccino bei Starbucks seinen Namen gegeben. Politisch hat es sich über Jahrzehnte als glitzerversprühendes Wappentier bei Pride-Märschen als auch im Kinderfernsehen als Maskottchen für Gleichheit und Spaß etabliert. Ansonsten war das Einhorn bedacht, das Merchandise-Gewitter um seine Schönheit auszuhalten – von Kelloggs-Einhorn-Frootloops bis zu einem Gastauftritt bei Disneys Eiskönigin hat es alles bekommen und sich nun seine kandierten Bio-Äpfel und die Ruhe im Sonnenuntergang auf der Weide des Wellness-Gnadenhofes auf dem Lande redlich verdient.

Was Sie brauchen: Buntes, geschwungenes Horn (lässt sich aus Stoffresten nähen und mit Schurwolle ausstopfen), ein klassisches weißes Ganzkörper-Pferdekostüm, eine Tonne bunten Glitzer, Konfetti und Pailletten zum Auftragen und Versprühen, was Sie zum Darling der Gäste und zum Feind (Parkettritzen!) des Gastgebers machen wird.

Ideal für: Tierfreunde, Idealisten, ehemalige Wendy-Leser, Menschen, die als Kind eingebildete Freunde hatten, echte Prinzen und Prinzessinnen, Gastgeber mit glatten, leicht zu reinigenden PVC- oder Parkettböden.



Partyfunktion: Bekommt viele Streicheleinheiten wegen des weichen Fells, aber vermutlich auch einen Hitzschlag, wenn das Kondenswasser irgendwann von der Decke tropft und die Polonaise ihren Höhepunkt erreicht.