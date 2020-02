Schulstress Das verplante Kind

Bei Lorenz* bricht die Bleistiftspitze ständig ab. Tränen laufen seine Wangen herunter und tropfen auf das Papier. Der achtjährige Grundschüler sitzt am Küchentisch und will nicht mehr für das Diktat üben. "Es sind noch drei Sätze", sagt seine Mutter und streichelt ihm über den Kopf. Noch drei Sätze, die abzuschreiben sind, danach ist es halb sechs Uhr abends. Dann kann er spielen. Lorenz war an diesem Tag bis 12 Uhr im Unterricht, danach in der Kantine der Schule, im Anschluss geht er wochentags in den Hort zu den Lebenswelten-AGs.

Dort kann sich der Schüler aus Berlin entscheiden, ob er filzen, bauen, basteln, töpfern oder Schach gegen Senioren spielen möchte. Die Arbeitsgemeinschaften werden nicht benotet, aber es gibt eine Bewertung am Ende des Schuljahres in Form einer Checkliste. Wie gut war die Kommunikation mit dem Schüler, während er seine Ritterburg aussägte? Wie ordentlich hat er das Modell mit kämpfenden Figuren, dem Rolltor an der Burg, das er zuvor aufgezeichnet hatte, getroffen? Der Leiter der AG fertigt eine Art Dokumentation an. Das sind die AGs, danach lernt Lorenz wie auch an diesem Montag an einer privaten Sprachschule in seinem Kiez "spielerisch" Englisch, wie seine Mutter erzählt. Und dann eben die frühabendliche Übung für das Diktat. Bleiben anderthalb Stunden zum Spielen, bis das Licht ausgeht und Zeit zum Schlafen ist. "Ich finde mein Leben anstrengend", sagt Lorenz. Seine Mutter versteht ihn. Sie selbst geht gern zum Core-Pilates, wenn sie sich mal entspannen will. Einmal die Woche.

Schulstress, das ist in Zeiten, in denen Förderwahn, doppelverdienende Elternpaare, wenig Freizeit für die Familie und Ganztagsbetreuung für immer mehr Schülerinnen und Schüler viel diskutierte Themen sind, ein Phänomen, das Eltern und Ärztinnen zunehmend besorgt. Bei Fachtagungen – eine hat vergangenes Wochenende im Familienforum Havelhöhe in Berlin stattgefunden – gehen Mediziner, Lehrerinnen und Psychotherapeuten der Frage nach, wie Familien, vor allem die Kinder und Jugendlichen, mit der Daueranspannung, die durch ihren Alltag entsteht, klarkommen. Krankenkassen und Verbände erstellen Studien dazu.

"Flexibilität, Bereitschaft zu Schicht-, Wochenend- und Nachtdiensten" heißt es in vielen Stellenbeschreibungen. Moderne Arbeitsalgorithmen sind so designt, dass sie die Angestelltenkosten niedrig halten. Die Flexibilität klingt modern und dynamisch, doch gleichzeitig raubt sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Generation Start-up auch ihre geregelte Freizeit – und damit ihre sozialen Kontakte und ihre Zeit für sich selbst. Viele Eltern leben es ihren Kindern vor: abends am Laptop sitzen, immer erreichbar sein, auf jede Nachricht sofort reagieren, im schlimmsten Fall beim gemeinsamen Abendessen. Busy work ist das Credo, das den Menschen zu jeder Tageszeit alert und beschäftigt aussehen lässt, manchmal auch ohne wichtigen Grund. Vor allem nach Feierabend.

Die Belastung für Heranwachsende heutzutage ist deutlich stärker als noch vor ein paar Jahren. Christoph K. Meinecke, Kinderarzt und Psychotherapeut

Dann ist es für einen Achtjährigen auch nicht merkwürdig, sondern normal, um halb sechs Uhr noch für das Diktat zu üben. Dann ist es okay, wenn eine Zehnjährige erst um halb sieben Uhr abends nach dem Tennistraining Hausaufgaben macht. Organisation ist alles im Alltag. Für Nichtstun bleibt keine Zeit, denn es gilt nicht als produktiv, es dient scheinbar keinem Zweck. Das gilt durch alle Einkommensklassen hinweg, vom Niedriglohnsektor bis zum Vorstand.

Weil das sehr viel mehr an Organisation erfordert, als man es innerhalb einer Familie vermuten würde, benutzen Eltern mittlerweile dieselben Kommunikationstools, die es uns ermöglichen, unseren Arbeitsalltag zu strukturieren. Da gibt es zum Beispiel das Trello-Board als Familienkalender, die Slack-Gruppe des Kindergartenvorstandes, die WhatsApp-Familiengruppe oder die Erinnerung auf dem Handy des Schulkindes, es möge doch bitte den Turnbeutel mit den verschwitzten Sachen nach Hause bringen. Im Büro bestellen Eltern am Nachmittag über eine Webseite Lebensmittel, die die Familie, dank Prime-Lieferdienst, zwei Stunden später am Abend essen wird.

Und so schließt sich der tägliche Teufelskreis aus neuen Arbeitszeitmodellen, Ganztagsschulen und den hohen Ansprüchen, die von außen zu kommen scheinen, oft aber vollständig verinnerlicht sind. Am Ende arbeitet, isst und lebt die Durchschnittsfamilie in Schichten. Das selten gewordene gemeinsame Abendessen ist dabei bloß ein Symptom. Das wahre, dramatische Problem ist, dass sich Familien heute das Recht auf echte Freizeit verwehren, gleichzeitig hektisch nach Entspannung und der viel beschworenen Work-Life-Balance googeln. Diese darf aber nur gesucht werden, wenn nebenbei auch die Leistung stimmt. So haben Kinder volle Terminkalender, darin reichlich Nachmittagsaktivitäten wie Tanz-Yoga und spielerisches Fremdsprachenlernen. Mit echter Regeneration und Spaß kann das nur in den Augen ihrer Eltern etwas zu tun haben.

Der Kinderarzt Christoph K. Meinecke ist immer häufiger mit solchem Schulstress und mit Leistungserwartungen von Kindern und ihren Eltern konfrontiert. Oft stehe im Aufnahmeprotokoll seiner Sprechstundenhilfe da zunächst nur Bauchschmerzen im Computer, berichtet er. "Aber dann weiß ich immer schon, das dauert länger", sagt der fünffache Vater. In seiner Berliner Praxis behandelt der Mediziner und Psychotherapeut mittlerweile drei bis fünf Kinder und Jugendliche mit Schulstress in der Woche. "Die Belastung für Heranwachsende heutzutage ist deutlich stärker als noch vor ein paar Jahren", sagt Meinecke. In den vergangenen 20 Jahren habe das Thema Schulstress sowohl aus medizinischer Sicht, als auch bei seinen Familienberatungen am Klinikum in Havelhöhe zugenommen. Die Kinder, sagt Meinecke, kommen mit Bauchschmerzen, die Infektanfälligkeit sei deutlich erhöht.

Gerade zum Ende der Schulferien sei das so. "Jüngere Schüler kommen dann oft eben mit Bauchschmerzen oder grippalen Symptomen, Jugendliche mit Kopf- oder Rückenschmerzen und Verdauungsstörungen", sagt Meinecke. Die Ursache lasse sich dann erschreckend oft auf Leistungsdruck und chronische Erschöpfung zurückführen. Auch in den Vorsorgeuntersuchungen, die reine Check-ups sind, sagt der langjährige Facharzt und Psychotherapeut, falle ihm vor allem eins auf: "Nur noch ein Drittel aller Kinder sagt, dass sie gerne zu Schule gehen. Und das macht mir Sorgen."