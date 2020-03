"Big Brother" Wascht euch die Hände und wundert euch nicht

Der absurdeste Nebenstrang in den Ereignissen um das Coronavirus nahm am Dienstagabend sein Ende. Während die Bundesregierung nach und nach das öffentliche Leben herunterfährt, Deutschland Grenzkontrollen einführt, alle Schulen und Kindergärten schließen, Kirchen, Moscheen und Synagogen, Bordelle, andere Sportstätten und hastenichtgesehen alle erst mal dichtmachen – wussten die Kandidaten im Big Brother-Haus von alldem nichts.

Man macht also den Fernseher an und es läuft Big Brother. Party like it’s 2000. Immer noch gehen junge Menschen ins Fernsehen, mit der Sehnsucht, irgendwie berühmt zu werden und irgendwie Geld zu verdienen. Sie führen sich vor und ziehen sich aus. Sie zoffen sich, intrigieren gegen Freunde, integrieren ihre Feinde und verzweifeln vor allem an sich selbst. Es hat sich wirklich gar nichts verändert seit dem Jahr 2000, als Big Brother nach Deutschland kam und Christoph Schlingensief in Wien das Ganze mit Geflüchteten für seinen Film Ausländer raus nachspielte.

An diesem Abend sollen die Kandidaten nun erfahren, was zur Hölle da eigentlich draußen los ist. Moderator Jochen Schropp erscheint gemeinsam mit einem Arzt im TV-Studio. Die Situation erinnert ein bisschen wie an Lothar Wieler, dem Chef des Robert Koch-Instituts, der jeden Morgen vor die Presse tritt. Nur dass eine Glasscheibe Arzt und Moderator von ihrem Publikum trennt – ein Publikum, das seit dem 10. Februar in einer Zeitkapsel gelebt und von Social Distancing, Shutdown und #flattenthecurve noch nie gehört hat. Und sich deswegen mit dem Gegenteil beschäftigt hat: einander möglichst dicht auf die Pelle zu rücken.

Wissen die Kandidatinnen und Kandidaten, welch historischem TV-Moment sie da gerade beiwohnen? Natürlich nicht. Sie denken, es gehe um sie. Dann sagt Schropp: "Erst mal bitte keine Panik, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist Andreas Kaniewski, unser Big Brother-Arzt. Es geht heute nicht um euch. Wir möchten euch informieren, was gerade in der Welt los ist." Willkommen in der Realität.

Die wirklich wichtige Frage aber ist nicht: Wie geschockt ist wer? Wer macht nur große Augen, wer muss weinen? Sondern: Sehen wir gerade den Neuen? Den nächsten aufstrebenden Star der Wissenschaftskommunikation? "Andreas Kaniewski, Facharzt für Innere Medizin und Big Brother-Arzt" steht auf seiner Bauchbinde im Bildschirm. Kann er Christian erverybody’s darling Drosten zur Konkurrenz werden? Oder hat gar Schropp selbst Drosten-Potenzial? Er sagt begütigend: "Das Leben geht weiter, nur anders." Und dann erklärt er den Insassen von Blockhaus und Glashaus, warum man sich nicht mehr die Hand gibt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Es ist völlig egal, wer am Ende gewinnt bei Big Brother. Denn berühmt werden in dieser Zeit ganz andere. An den Küchentischen der Nation ist die derzeit strittigste Frage: Team Drosten oder Team Kekulé? Da sagen die einen, Christian Drosten beantworte ihnen zu viele politische Fragen. Der andere Virologe, Andreas Kekulé, wirke langsam etwas panisch. Ist Lothar Wieler zu trocken, um sich noch in die Herzen zu erklären? Oder ist der eigentliche Star vielleicht: Marlynn the Queen Addo, Leiterin der Infektiologie am UKE in Hamburg. Sie forscht sogar gerade an einem Impfstoff. Eindruck Kaniewski im Big Brother-Studio: Ein bisschen nervös zuckt er mit dem Fuß (sympathisch), lässig sitzt er auf dem Barhocker (nicht einfach) und erklärt dabei den Unterschied zwischen Tröpfchen- und Schmierinfektion (souverän).

Was lernt man eigentlich, wenn man Kandidaten einer TV-Show dabei zusieht, wie ihnen Sat.1 davon erzählt, was da gerade los ist? Man lernt erst mal viel Praktisches, etwa aus dem Einspieler. Was bisher geschah: wie sich ein Virus in China ausbreitet, Italien den Notstand ausruft und plötzlich auch ganz Deutschland lahmlegt. Man lernt, wie man sich richtig die Hände wäscht (nass machen, einseifen, abspülen, abtrocknen) – und dass Sat.1 tatsächlich an diesem Abend Entertainment nicht über die Menschen stellt.

Irgendwie hat es etwas Tröstliches. Man hat einen Wissensvorsprung. Endlich weiß man, was passieren wird. Man schaut den anderen dabei zu, wie sie die Nachrichten der letzten Tage sehen. Man könnte sogar auf die geniale Idee kommen, dass man daraus auch wieder ein Fernsehformat machen könnte. Menschen schauen anderen Menschen beim Fernsehen zu. Wenn es das nicht schon längst gäbe.