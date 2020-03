Empathie "In der Krise werden wir eine schrillere Version unserer selbst"

Kehrt die Angst vor dem Coronavirus wirklich die schlechtesten Seiten von uns heraus? Oder lernen wir gerade auch viel über Empathie und Zusammenarbeit? Und was könnten wir alle besser machen? Das haben wir Personen gefragt, die sich beruflich mit dem menschlichen Wesen beschäftigen – oder momentan besonders viel mit Reaktionen auf Corona zu tun haben: zum Beispiel eine Apothekerin, einen Komiker, einen Angstforscher. Und eine Psychologin, die sagt: "Gegen Angst hilft auch Vorfreude, etwa auf das gemeinsame Grillen im nächsten Sommer."



Stefan Pfattheicher, Sozialpsychologe an der Universität Aarhus, forscht zu Empathie:

Man könnte glauben: Wenn Menschen aus Angst vor Corona Lebens- und Desinfektionsmittel horten, geht es um reinen Egoismus. Aber tatsächlich erkennt man daran auch grundlegende Mechanismen der Empathie. Viele hamstern ja auch deshalb, weil sie sich um ihre Familie sorgen: Sie haben Mitgefühl mit denen, die ihnen am nächsten sind. Leider aber weniger mit Menschen, die am meisten auf Desinfektionsmittel angewiesen sind, zum Beispiel Personen mit einem schwachen Immunsystem. Bei solchen spontanen, hoch emotionalen Reaktionen spricht man von gefühlsbasierter Empathie – und diese ist sehr anfällig für einseitige Entscheidungen zugunsten seiner Nächsten.

Der Mensch hat aber auch die Fähigkeit für kognitive Empathie, ist also imstande bewusst die Perspektive eines anderen einzunehmen. Anstatt aus einem Impuls heraus Desinfektionsmittel aus dem Krankenhaus mitgehen zu lassen, können wir also auch innehalten und uns in einen Kranken hineinversetzen. In Krisensituationen brauchen wir kognitive Empathie. Denn wenn jeder nur an sich, seine engen Freunde und die Familie denkt, wird es für uns als Gesellschaft schwierig eine Herausforderung zu meistern.



Susanne Bücker, Persönlichkeitspsychologin an der Universität Bochum, die zu Einsamkeit forscht:

Wenn Menschen eine Situation als Krise wahrnehmen, besinnen sie sich oft auf ihr primäres soziales Netz: Freunde oder die Familie. Ich merke gerade zum Beispiel, dass Freundeskreise zusammenrücken. Fremden gegenüber ist man aber gerade deutlich vorsichtiger: Manche meiden Menschenmengen, oder überlegen sich zweimal, neben wen sie sich in der U-Bahn setzen.

Einsamkeit entsteht, wenn man das Gefühl hat, dass die Qualität oder die Anzahl der Beziehungen, die man hat, nicht ausreicht. Ich verstehe zwar also schon die Empfehlung, dass Kinder sich gerade von Großeltern fernhalten sollen. Alte Menschen gehören ja zur Risikogruppe, für die eine Coronainfektion besonders gefährlich ist. Gleichzeitig fühlen gerade sie sich oft besonders einsam. Ältere Menschen haben abgesehen von der Familie häufig wenig Freunde und andere Kontakte. Wenn ihre Enkel sie nicht mehr besuchen dürfen, kann es sein, dass sie sich isoliert vorkommen. Und die Forschung zeigt: Wer sich einsam fühlt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden.

Es ist wichtig, Menschen in Quarantäne, oder die man nicht besuchen darf, deutlich zu machen, dass man sich immer noch für sie interessiert. Also ruhig häufiger bei der Oma anrufen oder sogar einen Brief schreiben. Es ist zwar wichtig, dass man die Großeltern darüber aufklärt, wie sie sich gerade schützen. Aber man muss auch aufpassen, dass Corona nicht das einzige Gesprächsthema bleibt. Gegen die Einsamkeit und Angst hilft auch Vorfreude oder die Erinnerung an schöne Begegnungen. Am besten spricht man also auch über die Familienfeier letztes Jahr. Oder das Grillfest im kommenden Sommer.



Georg Alpers, klinischer Psychologe an der Universität Mannheim, der zu Angst forscht:

Es gibt einen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Furcht haben wir im Angesicht einer bekannten Bedrohung. Angst ist hingegen eine unangenehme Emotion, ausgelöst durch etwas Ungewisses. Sie aktiviert uns und richtet die Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren. Momentan haben wir es gesellschaftlich eher mit Angst zu tun: Die Menschen wissen nicht, was auf sie zukommt. Es geht nicht nur um die Unsicherheit darüber, wie wahrscheinlich es ist, sich anzustecken. Sondern auch um Fragen wie: Werde ich wie gewohnt einkaufen können? Kann es sein, dass wegen den wirtschaftlichen Auswirkungen mein Arbeitsplatz bedroht ist? Kann ich noch in den Urlaub fahren? Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier: Wir sind verunsichert, wenn unser Alltag nicht wie gewohnt abläuft.

Es ist zwar wichtig, sich über Corona zu informieren. Das Gefühl, auf dem letzten Stand zu sein, beruhigt auch. Doch wenn die Medien die Berichterstattung etwa über Hamsterkäufe aufbauschen, kann es passieren, dass plötzlich Menschen in den Supermarkt rennen, die vorher keine Angst hatten. Sich aber nun Sorgen machen, ohne Klopapier zu bleiben.

Auf der persönlichen Ebene hilft gegen die Angst, seine Routinen nicht zu sehr umzustellen. Wer etwa ganz aufhört, sich abends mit Freunden zu treffen, empfindet die Situation als zusätzlich belastend. Dadurch steigt das Gefühl der Gefahr. Obwohl noch nicht bekannt ist, wie Corona genau verläuft, kann der Vergleich mit der Grippe helfen, die Befürchtungen besser einzuordnen, denn damit haben viele eigene Erfahrung gemacht. Oder man erinnert sich, als das letzte Mal etwas im Haushalt fehlte. War das wirklich lebensbedrohlich?