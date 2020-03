Covid-19 "Wir haben keinen Einfluss darauf, wie wir bei Gefahr reagieren"

Schon bei den ersten Anzeichen eines Risikos läuft bei jedem Menschen eine Bewertung dessen ab. Die Folge: Wir verhalten uns nach einem bestimmten Muster – und oft ziemlich verschieden. Der Soziologe Ortwin Renn hat mit uns über die sehr unterschiedliche Wahrnehmung des Risikos durch die Corona-Ausbreitung gesprochen.



ZEITmagazin ONLINE: Einige Menschen sind so in Sorge angesichts des Coronavirus, dass Sie die Regale in Supermärkten leer kaufen, um gegen alles gewappnet zu sein. Andere scheint dagegen keine Schreckensnachricht zu berühren. Wieso verhalten wir uns so unterschiedlich?

Ortwin Renn: Es ist in der Tat erstaunlich, wie anders wir Menschen mit der potenziellen Bedrohung durch das Coronavirus umgehen. Alle diese Verhaltensweisen – Hamsterkäufe sowie völliges Desinteresse an der Situation – sind jedoch Reaktionen auf eine ähnliche Bewertung der Corona-Ausbreitung: Wir haben Angst, weil wir nicht wissen, womit wir es zu tun haben.

ZEITmagazin ONLINE: Das müssen Sie genauer erklären …

Ortwin Renn © IASS/​Lotte Ostermann

Ortwin Renn ist Soziologe und leitet seit Februar 2016 das Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam. Er hat zwei Bücher über die Wahrnehmung von Risiken geschrieben, zuletzt: Das Risikoparadox: Warum wir uns vor dem Falschen fürchten.

Renn: Es gibt übergeordnete Muster, mit denen Menschen auf Gefahren reagieren – die drei Fs der Angstforschung: Fight, Flight oder Freeze (Kampf, Flucht, Vermeidung). Ein beträchtlicher Anteil von uns, etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Menschen, handelt gerade im Freeze-Modus. Sie verschließen die Augen vor der Situation, wollen die Virusausbreitung nicht wahrhaben, verleugnen sie vielleicht sogar und machen einfach weiter wie bisher. Nicht einmal vermehrtes Händewaschen halten sie dann für nötig.

Die meisten Menschen, so nehme ich die Situation eher wahr, reagieren aber momentan mit Flight, also dem Fluchtverhalten. Sie realisieren ganz klar, dass eine Gefahr besteht, und versuchen die Berührungspunkte zu minimieren. Sie fahren also nicht in den Urlaub, verzichten auf den Besuch von Großveranstaltungen wie Konzerten, Theater- oder Kinoaufführungen und bleiben zu Hause.

Im Fight- oder Kampfmodus sind gerade jene Menschen, die vielleicht am meisten herausstechen. Wer so reagiert, ist aktiv. Der fühlt unterschwellige Aggressionen und denkt: Mich kriegt dieser Virus nicht, ich werde dagegen ankämpfen. Das bedeutet, man kauft eben den halben Supermarkt leer, bestellt sich die letzten Desinfektionsmittelvorräte und Atemmasken für horrende Summen im Internet.

ZEITmagazin ONLINE: Aber welches Verhalten ist im Falle des Coronavirus am sinnvollsten?

Renn: Die Tatsache, dass Kampf-, Flucht- und Vermeidungsstrategien heute noch in unserem Verhaltensrepertoire verankert sind, ist Indikator dafür, dass sie weiterhin das aktuelle Verhalten mitprägen. Unsere Vorfahren haben mit dieser Kombination gelernt zu überleben. Außerdem haben wir keinen Einfluss darauf, wie wir in einer Gefahrensituation reagieren. Wenn wir ein Risiko wahrnehmen – auch so ein andauerndes wie Corona –, dann läuft bereits bei den ersten Anzeichen eine Risikobewertung ab und wir rutschen in eines der Muster. Wir haben dann den Autopilot eingeschaltet – und manche rennen dann eben in den Supermarkt zum Nudelregal.

ZEITmagazin ONLINE: Das klingt sehr nach Urmensch. Ist es also rein biologisch begründbar, wie eine Person ein Risiko bewertet und dann reagiert?

Renn: Es gibt Soziobiologen, die das behaupten, ja! Aber ich bin bei solchen Aussagen skeptisch. Diese generellen Muster – Fight, Flight und Freeze – zeigen Menschen in allen Kulturen und Menschen jeden Alters. Es spielt aber auch unser Charakter eine Rolle und wie wir aufgewachsen sind und erzogen wurden. Wie sind etwa unsere Eltern mit Risiken umgegangen, waren sie besonders ängstlich und haben uns abgeschirmt? Generell wissen wir heute, dass solche sozialen Faktoren genetische Prädispositionen verändern oder modifizieren können.

ZEITmagazin ONLINE: Können Sie das genauer erklären? Wie reagieren Menschen, die ängstliche Eltern haben?

Renn: Sie verinnerlichen Routinen, etwa, wie die Eltern auf Bedrohungen reagiert haben. Bestimmte Verhaltensweisen werden dann als selbstverständlich übernommen. Die Imitation von Verhaltensweisen ist ein wichtiger Lernmodus, der das spätere Verhalten maßgeblich prägt.

ZEITmagazin ONLINE: Was sind weitere soziale oder psychologische Faktoren, die unser Verhalten beeinflussen?

Renn: Wichtig ist zum einen die Vertrautheit mit Risiken. Je neuartiger ein Risiko ist und je weniger Erfahrung man damit hat, desto bedrohlicher erscheint es. Dies ist auch ein Grund dafür, dass die uns vertraute Grippe weniger Ängste auslöst als ein neues Virus, das Fantasien über mögliche Katastrophen beflügelt. Zum anderen ist es die mit Epidemien verbundene Unsicherheit über den Verlauf der Krankheit, die ebenfalls zu Spekulationen anregt. Schließlich schafft die Kakofonie von Risikoabschätzungen immer eine zunehmende Verunsicherung und führt häufig zur Übernahme der möglichst dramatischen Inszenierungen.

ZEITmagazin ONLINE: Verhalten wir uns in den meisten Gefahrensituationen ähnlich – nach dem Motto: einmal Hamsterkäufer, immer Hamsterkäufer?

Renn: Es gibt Leute, die immer wieder zum gleichen Verhaltensmuster neigen, wenn bestimmte Charakterzüge stark ausgeprägt sind, wie etwa bei den Kämpfertypen. Zehn bis zwölf Prozent aller Männer haben eine starke Tendenz zu Kampfverhalten, das sind umgangssprachlich ausgedrückt so richtige Machos. Aber auch Jugendliche reagieren häufig mit Kampf- und Abwehrverhalten. Bei den meisten Menschen hängt es jedoch von den Situationen ab – manchmal erachten wir es am sinnvollsten, zu fliehen oder uns tot zu stellen. Wenn ich dagegen den Kampf wage, muss ich schon Zuversicht in meine eigenen Fähigkeiten haben. Wir kennen das alle vom Autofahren. Wenn ich in einer großen, breiten Blechkarosse sitze, fühle ich mich stärker, bin eher im Kampfmodus, reagiere offensiver. Als Fußgänger ziehe ich mich zurück.