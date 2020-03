Freizeit unter Quarantäne Endlich mal Zeit für Wollmäuse

Natürlich könnte man sein Leben jetzt aufs Sofa verlagern und sich so eine ideale Netflix-Grundlage schaffen. Na ja. Vielleicht darf bei der sozialen Zwangspause ja auch ein bisschen mehr rauskommen – was zum Lernen, was zum Spielen, was zum Eindruck schinden für die Zeit nach der Quarantäne? 55 Tipps von Fugenschrubben bis Bibelstunde.

1. Sich auf die Taylor-Swift-Tournee 2020 vorbereiten und alle ihre Songs auf dem Klavier lernen.

2. Die richtigen Romane lesen. Zum Beispiel Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, zusammen 5.300 Seiten in der Übersetzung von Eva Rechel-Mertens.

3. Fliesenfugen mit der Zahnbürste schrubben und danach mit Aufhellerstift behandeln.

4. Rotkohl auf dem Balkon finden und ihn fermentieren: fein hobeln, mit etwas Salz gründlich durchkneten, in Gläser füllen, festdrücken. Mindestens eine Nacht ziehen lassen.

5. Pflanzen umtopfen.

6. Endlich die 13-stufige koreanische Skincare-Routine ausprobieren, über die man so viel auf YouTube gehört hat.

7. Sich jeden Tag liebevoll um den Sauerteig kümmern.

8. Endlich mal die Patentante anrufen. Endlich mal alle Verwandten und Bekannten anrufen. Endlich mal das Festnetztelefon wiederentdecken.

9. Bücherschrank nach Alphabet sortieren. Oder nach Favoriten. Oder nach Farben. Oder alles nacheinander.

10. Alle Pullover von Wollmäusen befreien. Für die schnelle Befriedigung mit einem Fusselrasierer, für maximale Entspannung jede Wollmaus einzeln von Hand pflücken.

11. Sicherungen im Sicherungskasten beschriften.

12. Zehnmal am Tag gucken, ob das mit dem Avocadokern im Wasserglas dieses Mal klappt.

13. Alle CDs digitalisieren.

14. Vorratskammer à la Khloe Kardashian oder Busy Philipps organisieren (für Fortgeschrittene).

15. Sauce Choron ausprobieren, wenn man noch nicht genug hat von Essen mit Konserventomaten.



16. Rolfing lernen und den Faszien etwas Gutes tun.



17. Waschmaschinen-Flusensieb reinigen.

18. Alles lesen, was man mal zum "Später lesen" abgespeichert hat.

19. Quilten. Mit so einer aus kleinen Stoffstücken in komplizierten Mustern zusammengesetzten, wattierten und mit Zierstichen versehenen Decke kann man locker ein halbes Jahr zubringen.

20. Endlich Zeit fürs Bibel lesen.

21. Schon mal Fröbel-Sterne für Weihnachten basteln. Was man hat, hat man.

22. Katzengras oder Kresse aussäen für hübsche Ostereiernester.

23. Mal kontrollieren, wie überversichert man eigentlich ist.

24. Filzstifte testen, ob sie noch malen.

25. Die Jugendliebe auf Facebook auskundschaften.

26. Endlich Zeit für Tantra-Sex! Da vergehen fünf Stunden wie im Flug.

27. Back-ups. Updates. One-Password-Manager.

28. Die Steuererklärung.

29. Frühjahrsputz, auch hinter und auf den Küchenschränken.

30. Wohnung streichen. Vorher alles mit Kreppband abkleben. Das dauert schon mal einen Tag.

31. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der Vorräte kontrollieren und ignorieren.

32. Fußleisten abstauben.

33. Analoge Instagram-Filter ausprobieren: einen schwarzen Müllsack mit dem Locher perforieren, vors Fenster kleben, davor ein Selfie machen. Toller Sternschnuppen-Effekt!

34. Den Keller aufräumen. Beziehungsweise: den Kellerschlüssel suchen.

35. Kochbücher lesen, aber letztlich doch wieder Nudeln mit Tomatensoße machen.

36. Im Hinterhof heimlich einen Ast absägen und dann lernen, Löffel selbst zu schnitzen (Hipsterhobby-Alarm).

37. Ein 5.000-Teile-Puzzle mit der Sixtinischen Kapelle legen.

38. Sich ein Dymo-Etikettiergerät anschaffen, alle Teedosen mit "Tee" beschriften.

39. Vereinsamte Socken wieder zu Paaren zusammenführen.

40. Einmal alles von Bob Dylan durchhören.

41. Wimmelbücher auf dem Kopf angucken.

42. Selbst Hörbücher/Hörspiele mit dem Handy aufnehmen.

43. Den alten Kassettenrecorder auspacken und die Hörbücher der eigenen Kindheit mit den Kleinen hören.

44. Auf den Balkon treten und sich schwören, dass man es dieses Jahr besser hinbekommt mit der Bepflanzung.

45. Das bleischwere Chesterfield-Sofa allein ins andere Zimmer schieben und dann finden, dass es vorher doch besser aussah. Auch ein Work-out.

46. Den alten Super Nintendo wieder fit machen und den eigenen Donkey-Kong-Rekord von 1999 überbieten.

47. Alle 99 alten TKKG-Folgen auf Spotify hören.

48. Dinge entkalken.

49. Lauschen, was die Nachbarn machen.

50. Alle Klamotten aus dem Schrank reißen, anprobieren und Ungeliebtes aussortieren, also endlich mal das komplette Marie-Kondō-Ritual durchführen.

51. Alte Jeans im Liegen anprobieren, um den Reißverschluss zuzubekommen. Der Stoff gibt schon noch nach.

52. Schuhe putzen – und die aus Glattleder mit alten Feinstrumpfhosen auf Hochglanz polieren.

53. Endlich die Stelle an der Küchenwand neu streichen, wo die Kaffeemaschine implodiert ist.

54. Hochzeit verschieben und schöner und größer und toller für 2021 planen.

55. Wochenlang Pläne machen mit Dingen, die man unbedingt tun will, wenn man endlich mal die Zeit dazu hat.