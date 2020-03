Freundschaft in Corona-Zeiten Hiermit lade ich mich herzlich aus

Es ist ihr 35. Geburtstag. Ein Haus im Allgäu, gemietet für ein ganzes Wochenende. Das war nicht billig, die Gastgeberin hat nicht viel Geld und uns trotzdem eingeladen. Alle Freunde sollen kommen. Ich weiß, wie sehr sie sich auf diese zwei Tage Ende März freut – und habe vor langer Zeit schon zugesagt.

Aber jetzt schiebe ich seit drei, vier Tagen vor mir her, meiner Freundin mitzuteilen: Es tut mir leid, ich möchte gerade nicht zu deiner Geburtstagsparty kommen. Ja, wegen des Coronavirus. Nein, auch dann nicht, wenn keine alten Leute, Asthmatikerinnen oder andere besonders gefährdete Menschen mitfeiern.

Sie wird traurig sein, wenn ich absage. Vielleicht sogar verärgert. Und gleichzeitig bin ich fassungslos, dass sie ihre Party noch nicht selbst gecancelt hat. So, wie ich nicht glauben kann, dass auch andere Menschen aus meinem engsten Umfeld die Pandemie bisher offenbar nicht ernst nehmen – und immer noch gemeinsame soziale Aktivitäten vorschlagen. Als würden sie und ich gerade völlig grundlos den Laptop am Küchentisch statt im Büro aufklappen. Verfolgt ihr eigentlich die Nachrichten?



Mit zwei anderen Freunden habe ich mich vor einiger Zeit für den kommenden Samstag verabredet. Am Montag – die Berliner Bars sind längst geschlossen und Restaurants öffnen nur noch unter Auflagen – schreibt einer:

Und, seid ihr noch gesund? Was trinken gehen könnte ne Herausforderung werden am Wochenende, aber lasst uns doch zum Frühstück oder Abendessen treffen?

Eine gute Freundin, die erst jetzt gebeten wurde, doch besser von zu Hause aus zu arbeiten, schickt mir eine Sprachnachricht:

Wollen wir nicht gemeinsam Homeoffice machen? Kannst gerne zu mir kommen!

Mit wie vielen wechselnden Freunden sie wohl gemeinsam arbeitet? Jeweils zu zweit vielleicht, aber wir bilden trotzdem alle zusammen eine potenzielle Infektionskette.

Mira Bünde ist das Pseudonym einer Autorin von ZEITmagazin ONLINE. Sie hat es gewählt, um über etwas sehr Persönliches zu schreiben – in einer Zeit, in der Freundschaften wichtiger denn je sind.

Ich möchte meine Freunde nicht ermahnen und belehren, dass das alles keine guten Ideen sind. Ich möchte nicht seit Langem geplante Geburtstagswochenenden absagen müssen und sie damit enttäuschen. Soziale Verpflichtungen abzusagen macht mir auch jetzt noch ein schlechtes Gewissen. Obwohl das im Moment eher meine Freunde haben sollten. Aber ich möchte keine schmallippige Spielverderberin sein. Diese Rolle ist ungefähr so sexy, wie es ein Fläschchen Desinfektionsmittel in Prä-Corona-Zeiten war. Muss ich das jetzt wirklich sein – das Sterillium meines Freundeskreises?

Eigentlich dachte ich, dass meine Freunde es ungefähr so halten wie ich: Seit Donnerstag bin ich in freiwilliger Quarantäne in meiner Wohnung. Nach draußen gehe ich nur noch für das Notwendigste: um zum Supermarkt zu laufen, den Müll rauszubringen, um mal kurz frische Luft zu schnappen. Ich möchte niemanden anstecken, falls ich mich in der U-Bahn oder im Fitnessstudio mit dem Coronavirus infiziert habe, ohne es zu wissen. Ich möchte das Virus nicht an jemanden weitergeben, der vielleicht zu einer Risikogruppe gehört, dann ernsthaft erkrankt und in ein paar Wochen von einer Ärztin zum Sterben aussortiert wird: alle Beatmungsgeräte belegt, Überlebenschancen leider zu gering. Solche Entscheidungen werden in Italien bereits getroffen.