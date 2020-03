Hamsterkäufe Und alle so Pasta

Wegen der Angst vor dem Coronavirus sind in einigen deutschen Supermärkten die Nudeln ausverkauft. Mancherorts sogar diese unförmigen, chlorophyllgefärbten Buchstaben, die schon in dem Moment nicht mehr al dente sind, in dem man sie ins kochende Wasser schüttet. Fotos der leer gefegten Pastaregale verbreiten sich auf Twitter und Whatsapp und plötzlich wird klar, woran sich die Deutschen klammern, wenn es ernst wird.



In Zeiten der Angst steht die Nährwerttabelle kopf. Selbst in Großstadtvierteln, in denen Kokosblütenzuckerkenner und Avocado-Aficionados die Mehrheit stellen, greifen die Menschen nicht zu Buchweizen oder Quinoa. Nein, sie kaufen die gemeine Nudel. Das ist nur scheinbar paradox, denn die Nudel ist mehr als eine Sättigungsbeilage. Sie ist ein Symbol, die Schutzheilige aller Schlüsselkinder. Wie viele von uns brachte Pasta durch die Untiefen des Lebens? Sie nährte uns, als wir über Schulaufgaben verzweifelten oder für das Staatsexamen lernten, sie hielt uns zusammen, als wir Liebeskummer litten oder Breaking Bad bingewatchten. Gepriesen seien ihre kurzkettigen Kohlenhydrate, gebenedeit ihre sättigende Wirkung.



Auf die Nudel, das haben wir gelernt, ist Verlass, auch in Ausnahmesituationen. Antioxidantien und Riboflavine sind da zur Abwechslung mal egal. Der Hamster in uns interessiert sich nicht für Clean Eating, er will nur ohne Loch im Bauch über den Corona-Winter kommen und bevorzugt daher das dumpfe Völlegefühl, das auf den Genuss eines tiefen Tellers Spaghetti mit Ketchup folgt.



Während der Triumph, mal wieder besonders healthy gegessen zu haben, sich erst nach einem Umweg über das Hirn einstellt, entfaltet sich die Zufriedenheit eines Kohlenhydratexzesses direkt an seinem Ursprungsort, im Bauch. Es ist ein archaisches Glücksgefühl, das kein Nachdenken voraussetzt, aber eine Botschaft an unser Unterbewusstsein aussendet: Alles wird gut.