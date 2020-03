Hochbegabung "Eltern erkennen die Hochbegabung oft gar nicht"

Wer sich fragt, ob das eigene Kind hochbegabt ist, landet in München oft bei Petra Barchfeld-Pekrun: Sie leitet die Begabungspsychologische Beratungsstelle der Ludwig-Maximilians-Universität München. Jedes Jahr testen Barchfeld-Pekrun und ihr Team etwa 300 Kinder und Jugendliche auf Hochbegabung. Die promovierte Psychologin erklärt, warum viele Vorurteile über hochbegabte Kinder nicht stimmen – und weshalb die meisten Hochbegabten gar nicht als solche erkannt werden.



ZEITmagazin ONLINE: Frau Barchfeld-Pekrun, was ist das eigentlich: Hochbegabung?

Petra Barchfeld-Pekrun: Ganz einfach gesagt: Hochbegabt ist eine Person, die in einem standardisierten Intelligenztest einen Wert von mindestens 130 Punkten erreicht. Das schaffen 2,3 Prozent der Menschen.

ZEITmagazin ONLINE: Und welche Begabungen muss ein Kind oder ein Jugendlicher mitbringen, um auf mindestens 130 Punkte zu kommen?

Barchfeld-Pekrun: Die Mehrheit der Forscherinnen und Forscher geht davon aus, dass es sich bei Hochbegabung um ein kognitives Potenzial handelt. Also um bestimmte denkerische Fähigkeiten, die über das Durchschnittsmaß weit hinausgehen. Beim Sprachvermögen etwa, im abstrakt-logischen Denken, aber auch bei Gedächtnisleistungen: Wie schnell kann das Gehirn mit Informationen umgehen, sie verarbeiten und dann in verarbeiteter Form auch reproduzieren? Was man nicht zur Hochbegabung zählt, sind musikalisches, künstlerisches oder sportliches Talent sowie soziale Fähigkeiten.

ZEITmagazin ONLINE: Wie unterscheiden sich hochbegabte von normal schlauen Kindern?

Barchfeld-Pekrun: Hochbegabte Kinder begreifen Dinge oft schneller als normalbegabte Gleichaltrige, sie verstehen die Zusammenhänge eher und sind zu Transferleistungen in der Lage, die anderen Kindern schwerfallen.

ZEITmagazin ONLINE: Gibt es noch andere Unterschiede? Wie sind hochbegabte Kinder sonst so drauf?

Barchfeld-Pekrun: Über hochbegabte Kinder existieren viele Mythen: dass sie sozial inkompetente Außenseiter sind und nur ältere Freunde haben. Dass sie unheimlich leistungsbewusst sind und schräge Interessen haben. Aber das stimmt alles nicht. Der Kollege Detlef Rost hat die Persönlichkeitseigenschaften von Hochbegabten untersucht und gezeigt: Das hochbegabte Kind unterscheidet sich kaum von anderen. Tatsächlich schneiden Hochbegabte, was die sozialen Fähigkeiten angeht, ein kleines bisschen besser ab als durchschnittlich begabte Kinder – auch wenn das nicht Teil ihrer Hochbegabung ist.

ZEITmagazin ONLINE: Woher kommen dann diese Vorurteile?

Barchfeld-Pekrun: Hochbegabung wird oft im Zusammenhang mit einem schulischen Problem festgestellt – das ist vermutlich ein Grund für Vorurteile: Die unauffälligen Hochbegabten ohne Probleme, die keine Diagnose bekommen, prägen das Bild der Hochbegabten nicht mit. Dazu kommt, dass teilweise in den Medien das Klischee vom hochbegabten Nerd mit schrägen Interessen gezeichnet wird, der den ganzen Tag nur vor dem Computer sitzt. Und manchmal werden auch die Symptome von ADHS – etwa: nicht aufpassen, viel reden, viel fragen – mit denen der Hochbegabung verwechselt.

© Stephan Rumpf

Petra Barchfeld-Pekrun hat ihre Doktorarbeit über wissenschaftliches Denken bei Kindern geschrieben. Sie leitet die Begabungspsychologische Beratungsstelle der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Psychologin kann gut nachvollziehen, wenn hochbegabte Kinder nicht alle Fördermöglichkeiten ausschöpfen möchten: Wegen ihrer Körpergröße von 1,87 Meter wurde ihr oft dazu geraten, Basketball zu spielen. Sie wollte dann aber doch lieber Wissenschaftlerin werden.

ZEITmagazin ONLINE: Mit welchen Problemen landen die Kinder bei Ihnen in der Beratungsstelle?

Barchfeld-Pekrun: Oft läuft das so ab: Das Kind kommt voller Vorfreude in die Schule – und stellt nach drei Wochen fest, dass es sich dort sehr langweilt. Während andere Kinder eine halbe Stunde lang As und Bs auf eine Zeile schreiben, weiß das Kind längst, was zu tun ist. Da es aber nicht einfach gehen kann, guckt es aus dem Fenster, schweift gedanklich ab, es fängt an sich zu bewegen oder lenkt die Sitznachbarn ab. Es fällt also auf im Unterricht, stört, spielt vielleicht den Klassenkasper. Und zu Hause erklärt das Kind, dass es keine Hausaufgaben mehr macht, weil es eh alles kann. So ein hochbegabtes Kind sieht überhaupt nicht ein, warum es dieses Blatt voller As malen soll. Aus seiner Perspektive ist das auch völlig plausibel. Und dann wenden sich die Familien an uns.

ZEITmagazin ONLINE: Bleibt die Hochbegabung oft unerkannt, wenn es solche Probleme nicht gibt?

Barchfeld-Pekrun: Ja. Tatsächlich erhalten die meisten Hochbegabten nie eine Diagnose. Der typische hochbegabte Schüler hat keine Probleme in der Schule, hat Freunde, macht Sport, vielleicht noch ein anderes Hobby. Es läuft alles prima. Warum sollte der irgendwohin gehen und sich diagnostizieren lassen?

ZEITmagazin ONLINE: Wenn das der Regelfall ist, wie können Eltern dann überhaupt erkennen, dass ihr Kind hochbegabt ist?

Barchfeld-Pekrun: Oft ist es so, dass die Eltern das gar nicht erkennen. Sie halten das, was ihr Kind so betreibt, mitunter für völlig normal. Sie sind nicht unsensibel, aber ihnen fehlt der Vergleich. Deshalb sind es häufig die Erzieher beziehungsweise die Lehrer, die den Eltern raten, einen Test auf Hochbegabung zu machen.