Homeoffice Morgens halb zehn in Deutschland

Schon vor Jahren, als von einer Pandemie noch keine Rede war, sah ich, der alte Homeofficer, mich immer wieder am Kopiergerät in Redaktionsgängen stehen und den erstaunten Kollegen in der Zeitungsredaktion erklären, dass das Zu-Hause-Arbeiten nicht zu unterschätzen, also wirklich nur etwas für stabile, mit einem protestantischen Arbeitsethos ausgestattete Charaktere sei. Ich erzählte dann von den sehr spezifischen Denkproblemen des Schreibers, der bis zwölf Uhr mittags im Schlafanzug und in Lederschuhen am Schreibtisch sitzt (die Lederschuhe, um der Schlaffheit und Haltungslosigkeit des Schlafanzugs etwas entgegenzusetzen) – und brach meine Erzählung besser zur Hälfte ab, da die Gesichtsausdrücke der Kollegen von erstaunt-amüsiert zu konsterniert wechselten.

Heute nützt es wenig, dass der Autor dieser Kolumne von jeher zur Avantgarde der in Berlin schon immer großen Gruppe der Zu-Hause-Arbeiter gehört – in der Woche der Einführung der "strikten Kontaktsperre" der Bevölkerung sind die Anforderungen an die eigene psychische Stabilität eher noch höher geworden. Es ist jene ganz neue Zeit, in der ganze Wirtschaftszweige von Büros nach Hause an den Küchentisch verlegt wurden.

9.25 Uhr an einem Montag im März an einem mittelgroßen Platz in Berlin-Mitte: Straßen sind praktisch sinnlos geworden. Seit ganzen zwei Minuten ist kein Auto mehr vorbeigefahren. Immerhin, in der Ferne ist das Geräusch eines über den Asphalt kratzenden Skateboards zu hören. Gleich morgens versteht man, dass es mit der Gewöhnung an den neuen Alltag wirklich eine Herausforderung ist: Wo ist unser altes Leben hin? Warum ist der Himmel so hellblau, wenn wir da draußen nicht – wie das früher immer war – mit Coffee-to-go-Bechern zusammenstehen und dummes Zeug erzählen können?

Drei, vier Sätze zu meiner Wohnung, mehr besser nicht – es sind ja die Räume, in denen ich arbeite und schlafe, also mein ganzes Leben untergebracht ist. Ein Altbau aus den 1880ern, eine der mittelgroßen Wohnungen (90 Quadratmeter) mit dem oft beneideten alten Mietvertrag (Neunzigerjahre). Keine Missverständnisse: Es sieht bei mir absolut durchschnittlich und unfancy aus, etwa so, wie Tatort-Setdesigner die Wohnung eines mittelalten Berlin-Kreativ-Prekariers einrichten würden, über den alle, vom ARD-Kabarettisten Dieter Nuhr bis zur AfD, längst Witze machen (die übliche Dänische-Möbel-und-einige-Ikea-Stücke-Mischung plus der einen nicht so schlechten Stehlampe). Die nicht perfekten Stellen meiner Wohnung fallen mir jetzt, wo die Zeit außerhalb der Wohnung gegen null tendiert, mehr denn je auf (die ungelöste Garderobenfrage, das Kabelgewurl am Fernseher, die nackte Glühbirne an der Badezimmerdecke).

Hier noch mal genau aufbuchstabieren, was bei mir zu Hause vor halb zehn vormittags so passiert. Ich stehe spät auf (Hilfe, hier soll mein Arbeitgeber weglesen), nicht vor halb neun. Ich bin, ich sagte es schon, ein Mann der Schlafanzüge, immerhin der gebügelten Schlafanzüge (man kann auch in Homeoffice-Garderobe anständig angezogen sein). Gleich nach dem Aufstehen, so geht das seit Jahren, fällt mir ein: Ach schade, ich rauche ja gar nicht mehr (Zigaretten waren ein toller Wachmacher und Den-Motor-Starter, aber klar, sie machen krank). Um 8.50 Uhr kommt im Deutschlandfunk die Presseschau (aus deutschen und ausländischen Zeitungen), um 9.05 die schöne Sendung Kalenderblatt (zum Beispiel: Vor hundert Jahren wurde der Nouvelle-Vague-Filmer Éric Rohmer geboren, vor fünfzig Jahren trafen die Regierungschefs von Bundesrepublik und DDR, Willy Brandt und Willi Stoph, zum ersten Mal zusammen). Die immer selben Wege: ein Schraubkännchen Espresso, nach zehn Minuten das zweite Kännchen. Und, Entschuldigung, hier kommen die Neurosen des seit Jahren Zu-Hause-Arbeitenden ins Spiel: Kontrolle am CD-Regal. Sollen die Beethoven-Bagatellen bei den Klaviersonaten stehen, oder brauchen die ein eigenes Fach? Oje.

Mit der Konzentration zu Hause war es immer schon so eine Sache: Es fehlt der Blick des Büronachbarn, der zur Ordnung ruft. Alles lenkt ab. In einem fort muss der, der zu Hause arbeitet, aufpassen, dass der Vormittag nicht gegen die nur scheinbar drängenderen und wichtigeren Dinge abschmiert, zum Beispiel das angenehm stumpfsinnige und merkwürdig beruhigende Tingeltangel der Hausarbeit. Was der Zu-Hause-Arbeiter an Zeit spart, weil er sich eben nicht am Kopierer oder in der Teeküche nach dem Wochenende der Kollegin erkundigt, das verliert er an die unendlichen Ablenkungsmöglichkeiten, die überall in den eigenen vier Wänden warten (legendärer Anfängerfehler aller Homeofficer: den Kleiderschrank aufräumen und denken, das sei auch Arbeit).

Natürlich ist es gut, dass man zum Zeitungslesen, anders als vor 25 Jahren, nicht mehr zum Briefkasten oder zum Zeitungskiosk runtergehen muss, und dass es technisch längst möglich ist, Besprechungen an Split Screens abzuhalten. Aber Entschuldigung, dass es ein Internet gibt, darüber kann man sich im zweiten Jahrzehnt von Facebook und Twitter nicht nur freuen. Andersherum wird die Frage sinnvoll: Wäre diese Krise mit der guten, alten tagesschau und der Süddeutschen, dafür ohne den täglichen Falschmeldungs-Unsinn und ohne fünf Star-Virologen, die sich in ihren Podcasts und YouTube-Botschaften widersprechen, nicht viel besser zu fassen und auszuhalten gewesen?

Andere vormittägliche Fragen: Sollte man mit einem Tagebuch anfangen? Den Anfang eines Romans hinschreiben? Eine Oper komponieren? Es stimmt ja leider gar nicht, dass der Mensch – müsste er nicht immerfort in Büros sitzen – geniale Dinge tun könnte. Jetzt ist er zu Homeoffice verdonnert und faltet, mit den Bluetooth-Kopfhörern seines iPhones im Ohr, die Wäsche zusammen.

Wahr ist ja auch, dass zum Sich-gehenlassen und Die-Mußen-fliegen-lassen zur morgendlichen Bürozeit unendlich mehr Charakter und geistige Unabhängigkeit gehören als zum disziplinierten Auf-dem-Schreibtischstuhl-sitzenbleiben. Uns an prekäre Arbeitsverhältnisse gewöhnte Freiberufler verbindet – in dieser Krise, von der kein Mensch weiß, ob sie auch ein Ende hat – mehr denn je der Druck, den wir uns selbst machen: Ganz gleich, was der Mensch zu Hause tut und wie hart er arbeitet, er tut zu wenig, er arbeitet nicht genug, ihn drückt das schlechte Gewissen. Und wenn das Lockerlassen und das Zeitverschwenden zu Hause dann doch einmal gelingen, wie wunderbar: Zur unmöglichen Uhrzeit von halb zehn morgens zwang sich der Autor, die ersten sechzig Seiten von Goethes Wahlverwandtschaften zu lesen, diesen Hit der Weimarer Klassik, der mir immer langweilig vorgekommen war. Corona-Krisen-Konzentrations-Übungen.

Diese furchtbare Stille. In dieser ersten Woche Homeoffice, die uns vom Krisenmanagement der Politik als neuer Normalzustand und als neuer Alltag verordnet wurde, ahnt der Autor, dass der Stoff, den er zum Denken, Formulieren und zum Weiterkommen braucht, weniger der ist, der in Büchern, in den klugen Zeitungstexten der anderen oder im Internet zu finden ist als in dem Bla und den Alltagsschnipseln, die sich Menschen morgens auf Bürogängen und an offen stehenden Bürozimmertüren zurufen. Dass man Konferenzen einmal vermissen würde, okay, das war vor vier Wochen auch noch nicht abzusehen.

Und mit einem Stich fällt dem Autor die 10.15-Uhr-Morgenrunde in der Redaktion ein, die halb ernst, halb ironisch gemeinten "Ärmel hochgekrempelt"-Sprüche des Chefs und die auf die schönste Art unbegreiflichen Hochwasser-Jeans der Grafikerin, die mein Gehirn vor der Krise einst so gut in Gang gebracht hatten. Und da wusste ich: Es ist ernst.