Isolation "Wir sind noch nicht in der Phase der Aufmunterung"

Krisen, die kollektive Angst auslösen, gab es in der Geschichte schon häufig: Kriege, Terroranschläge, die Reaktorunglücke von Tschernobyl und Fukushima. Von der Corona-Krise aber ist die ganze Welt betroffen, praktisch zur gleichen Zeit. Wir fürchten uns nicht vor einem konkreten Feind, sondern die Nähe zu Menschen wird uns unheimlich. Ein Gespräch mit dem Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth: über Angst, ihre richtige Dosis und unseren Umgang damit.

ZEITmagazin ONLINE: Herr Wirth, die vielen negativen Nachrichten, die gerade täglich auf uns einstürzen: steigende Infizierten- und Totenzahlen, geschlossene Grenzen, Ausgangssperren. Wie bewerten Sie das als Psychoanalytiker: Besteht die Gefahr, dass sich daraus eine Art negativer Angststrudel entwickelt, der die Menschen immer tiefer hinabzieht?

Hans-Jürgen Wirth: Vielleicht müsste man zunächst einmal fragen, ob die Menschen eigentlich noch zu wenig Angst haben. Beim ARD-Deutschlandtrend vor ein paar Tagen gab etwa die Hälfte der Befragten an, dass sie Angst vor einer Corona-Infektion hätten, aber etwa 30 Prozent hatten wenig Sorge und etwa 20 Prozent gar keine. Das mag sich inzwischen schon wieder verändert haben. Doch eigentlich müssten alle Sorge haben. Es braucht offenbar etwas Zeit, um die Angst emotional an sich heranzulassen. Denn ein gewisses Maß an Angst ist angemessen, um eine reale Gefahr zu erkennen. Man muss den "Mut zur Angst" entwickeln, wie das der Philosoph Günther Anders im Hinblick auf die Atomkriegsgefahr formuliert hat.

Hans-Jürgen Wirth © Harald Krichel

Hans-Jürgen Wirth Psychoanalytiker, Autor und Gründer des Psychosozial-Verlages. Er ist außerplanmäßiger Professor am Institut für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er hat unter anderem Bücher zum Thema Narzissmus und Macht, über den 11. September als kollektives Trauma geschrieben und ist Herausgeber des Buches "Angst, Apathie und ziviler Ungehorsam. Über den Umgang mit existenziellen Bedrohungen am Beispiel von Tschernobyl". Wirth, 69, betreibt eine eigene psychoanalytische Praxis in Gießen.

ZEITmagazin ONLINE: Sie sehen noch keine Massenangst?

Wirth: Das will ich nicht sagen. Die Ängste können auch überhandnehmen und man kann durchaus in eine Art Angststrudel hineingeraten. Lassen sie uns zunächst schauen, was es evolutionsbiologisch für Umgangsformen gibt, um mit der Angst in Gefahrensituationen umzugehen. Die früheste evolutionsbiologische Form der Angstreaktion bei Tieren ist das Freezing, das Erstarren. Das Starr-Werden vor Angst kann man auch beim Menschen beobachten. Eine weitere Reaktion ist die Flucht, und eine andere ist der Kampf. Für den Menschen spezifisch ist: Wer sich fürchtet, sucht nach Nähe und sozialen Kontakten. Wenn kleine Kinder Angst haben, laufen sie zu ihren Eltern und verstecken sich in deren Schoss oder suchen Körperkontakt. Die Mutter sieht das Kind an und spiegelt dessen Ängste, dadurch hilft sie dem Kind, die Angst zu regulieren. Diese Angstregulation funktioniert auch zwischen Erwachsenen. Man schaut den anderen an, fühlt mit und redet darüber, um die Ängste einzuordnen und dadurch zu regulieren. Das zeigt, wie wichtig es ist, über seine Angst zu sprechen.

ZEITmagazin ONLINE: Aber zurzeit sind gerade die sozialen Kontakte stark eingeschränkt.

Wirth: Das stimmt. Je weniger Kontakt wir zu Freunden und Arbeitskollegen haben, desto wichtiger werden die familiären Kontakte.



ZEITmagazin ONLINE: Die Enkel sollen doch ihre Großeltern nicht mehr treffen.

Wirth: Ja, und die Kleinfamilie ist gerade stark belastet. Man kann sich auf begrenztem Raum schnell auf die Nerven gehen. Deshalb ist es wichtig, dass man auch die anderen Kontakte weiter pflegt. Das geht heutzutage zum Glück über Skype, FaceTime, Telefon und E-Mail. Im gewissen Maß muss man sich auch durch die Medien informieren, um Entwicklungen nachvollziehen zu können. Wer jetzt eine Woche aussteigt, der erkennt die Welt nicht wieder. Man kann den Nachrichtenkonsum allerdings auch übertreiben. Wichtig ist, dass man an der kollektiven psychischen Bewältigung der Krise teilnimmt. Das ist auch eine Hilfe, um mit der eigenen Angst besser umzugehen.

ZEITmagazin ONLINE: Sie haben über den Terroranschlag von 9/11 und das kollektive Trauma danach und über den Umgang mit dem Reaktorunglück in Tschernobyl Bücher geschrieben. Gab es diese Form der kollektiven Angst also schon öfter?

Wirth: Ja, die gab es. Wenn man sehr weit zurückgeht, vor den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg – da gab es zunächst das Gegenteil, eine gigantische Angstverleugnung. Sogar Intellektuelle haben ja den Ersten Weltkrieg herbeigewünscht. Kaum einer konnte sich vorstellen, was für ein Unheil er anrichten würde. Wenn ich mir nun aber die Bundesrepublik anschaue, könnte man als vergleichbare Ereignisse, wo kollektive Angst auftrat, die Nachrüstungsdebatte und die damit einhergehende Furcht vor einem Atomkrieg in den Achtzigerjahren anführen. Dann das Reaktorunglück in Tschernobyl, 9/11 und die Katastrophe von Fukushima.



ZEITmagazin ONLINE: Welche Unterschiede sehen Sie da zur heutigen Krise?

Wirth: Die ganze Welt ist von dieser Katastrophe betroffen. Praktisch zur gleichen Zeit und trotz aller Unterschiede mit ähnlicher Wucht. Das ist etwas ganz Neues. Das war bei den anderen Krisen noch etwas anders. Tschernobyl war letztlich relativ weit weg, auch wenn die radioaktive Wolke über Europa zog. Und im Gegensatz zu heute war die Angst auf relativ wenige gesellschaftliche Gruppen beschränkt. Allerdings war die Furcht vor dem Atomkrieg eine apokalyptische Angst – ein Atomkrieg könnte die Menschheit auslöschen. Diese Angst hat man jetzt nicht. Es kann katastrophal werden, aber die Menschheit wird dieses Virus überleben.



ZEITmagazin ONLINE: Ähnlich wie bei Tschernobyl oder Fukushima ist das Virus ein unsichtbarer Feind, erhöht das die Angst?

Wirth: Die Terroristen von 9/11 sind Menschen und damit sichtbar, aber ihre Absichten kann man im Zweifel auch nicht sehen. Von den Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima ging eine unsichtbare Gefahr aus. Das machte sie unheimlich. Jetzt wird uns die Nähe zu Menschen unheimlich. Man muss Abstand halten. Komm mir bloß nicht zu nah – das ist der Unterschied zu den anderen Krisen.

ZEITmagazin ONLINE: Wie kann man mit dieser Angst fertigwerden?

Wirth: Man muss unterscheiden zwischen dem individuellen Risiko, also der Ansteckungs- und Todeswahrscheinlichkeit; der nackten Angst, die ein sehr starkes Gefühl ist; der Besorgnis, einer Mischung aus Furcht und Fürsorge; und dem Verantwortungsgefühl, das jeder Einzelne für das Wohl der Gemeinschaft entwickeln sollte.



ZEITmagazin ONLINE: Die Risikobewertung machen gerade viele Virologen. In den Jahren 2017/2018 gab es in Deutschland 25.000 Grippetote. Jedes Opfer ist eines zu viel und man kann Tote nicht gegeneinander aufrechnen. Warum ist die Angst diesmal besonders groß?

Wirth: Weil die Virologen sagen, wir haben kein Mittel gegen dieses neue Virus. Offenbar ist die normale Grippe nicht so ansteckend wie diese. Und das Hauptproblem ist nicht, dass Menschen sterben, sondern der mögliche Kollaps des Gesundheitssystems. Dass zu viele Menschen auf einmal schwer krank werden. Denn dann müssten wir hinnehmen, dass viele sterben, nicht, weil sie so schwer krank sind, sondern weil nicht genug Intensivbetten zur Verfügung stehen. Das ist ein Zustand, den man nicht ertragen will. Das widerspricht unserem humanitären Selbstverständnis. Und dafür ist man bereit, einen sehr hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen. Das ist für unsere so extrem auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichtete Gesellschaft doch bemerkenswert.

ZEITmagazin ONLINE: Wenn die strengen Maßnahmen lange weitergeführt werden, kommt zu der Angst vor der Infektion immer stärker auch die wirtschaftliche Existenzangst. Kann so eine Situation auch krank machen?

Wirth: Ja, bekannt und belegt ist, dass Stress und starke Belastungen die Immunabwehr schwächen. Angst ist ja eine Form von Stress. Aber ein gewisses Maß von Angst gehört auch dazu, um aktiv zu werden und den Ernst einer Situation zu erfassen. Und man muss unterscheiden, worauf sich die Angst richtet. Ist es die Furcht vor einer individuellen Ansteckung, vor einem schlechten Krankheitsverlauf oder vor den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen? Alle drei Aspekte spielen derzeit eine Rolle. Das ist auch anders als bei 9/11. Die ökonomischen Auswirkungen dieser Krise werden weltweit sehr viel gravierender sein.

ZEITmagazin ONLINE: Es gibt viele Menschen, die schon jetzt ihre wirtschaftliche Grundlage verlieren: Künstler, Freiberufler, Selbstständige. Auch wenn die Bundesregierung nun Hilfe verspricht. Welche psychischen Auswirkungen wird das haben?

Wirth: Das weiß man noch nicht. Bei kollektiven Belastungen ist es in gewissem Maße auch eine Beruhigung, dass alle betroffen sind. Allerdings sind wir sehr unterschiedlich von den politischen und damit ökonomischen Maßnahmen betroffen. Das kann zu großen sozialen Verwerfungen führen. Es wird auch Krisengewinner geben. Einer der größten Profiteure ist jetzt Amazon.



ZEITmagazin ONLINE: Die Angst geht einher mit einem Gefühl des Kontrollverlusts, man kann nicht mehr selbst entscheiden. Ausgangsbeschränkungen werden verhängt, Bürgerrechte beschnitten, dem ist man ausgeliefert.

Wirth: Dieses Gefühl greift, wie es in der Psychologie heißt, die Selbstwirksamkeit des Einzelnen an. Das eigene Handeln und was man damit bewirken kann, wird eingeschränkt. Wir fühlen uns in gewisser Weise ausgeliefert. Aber ein wenig kann man doch tun. Hände waschen, den sozialen Kontakt mit anderen einerseits begrenzen und andererseits Nähe, Kontakt und Beziehungen auf medialen Wegen intensivieren. Die Selbstwirksamkeit wiederzuerlangen, ist sehr wichtig. Wir müssen versuchen, mit dieser schwierigen Situation aktiv und kreativ umzugehen. Sich jetzt passiv und fatalistisch auf das Sofa vor dem Fernseher zurückzuziehen, wäre falsch. Man könnte zu Hause zum Beispiel Dinge tun, zu denen man sonst nicht kommt, sich interessante und kreative Projekte vornehmen – und wie gesagt: telefonieren, chatten, lesen.



ZEITmagazin ONLINE: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in seiner Rede an die Nation gesagt: "Wir sind im Krieg!" Solche Sätze klingen furchterregend.

Wirth: Das war wohl der Sinn der Sache. Er appelliert an das kollektive Nationalgefühl. Die Kriegsmetapher, die auch Donald Trump gebraucht hat, ist schief und falsch. Ein Krieg richtet sich gegen einen menschlichen Feind. Bei Corona geht es um einen Naturprozess, der ist nicht menschengemacht und betrifft uns alle. Es kommt doch nun darauf an, dass die Menschheit zusammenwächst. Bei uns Deutschen würde so ein Satz, wie ihn Macron gesagt hat, auf viel Kritik stoßen.



ZEITmagazin ONLINE: Aber auch Angela Merkel hat die Menschen nicht gerade beruhigt. In der Finanzkrise 2008 hat sie Hoffnung gemacht mit dem Satz: Die Sparguthaben seien sicher. Als 2015 die Flüchtlinge kamen, sagte sie: "Wir schaffen das!" Wie wichtig ist aus psychologischer Sicht eine solche Aufmunterung in der jetzigen Lage?

Wirth: Es ist jetzt schwieriger. Die Bundeskanzlerin kann sich nicht hinstellen und sagen: Ich garantiere jedem sein Einkommen. Ein konkretes Versprechen dieser Art kann sie nicht machen, weil sie es nicht einhalten kann. Die Mehrzahl der Menschen und Firmen wird finanzielle Einbußen hinnehmen müssen – trotz der Milliardenprogramme. Und wir sind noch nicht in der Phase der Aufmunterung, wir sind noch in der Phase, der Bevölkerung den Ernst der Lange nahezubringen, ohne Panik zu machen.