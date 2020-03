Isolation Ich bin nicht allein zu Hause, ich habe ja meine Depression

Schon morgens fünf neue Eilmeldungen auf dem Telefon. Corona, Corona, Corona, Corona, Corona. Tote, Krise, Panik, noch mehr Tote, Ausgangssperre. Am liebsten würde ich einfach liegen bleiben und irgendeine Serie gucken.

Es ist ein bisschen wie bei Liebeskummer: Etwa eine Sekunde lang bin ich wach und erinnere mich noch nicht daran, was gerade passiert. Dann ein Eimer Eiswasser über den Kopf und übers Herz: Sorry, Baby, du hast das alles nicht geträumt, es ist wahr. Diese Krise ist für alle unglaublich anstrengend. Aber für Menschen mit psychischen Problemen erst recht.

Wenn die Struktur wegbricht

Das fängt schon damit an, dass die Struktur, die uns die Außenwelt vorgibt, wegfällt. Das weiß ich, weil ich ADHS und eine chronifizierte Depression habe und mich deshalb gerade jetzt mit sehr vielen anderen Betroffenen austausche. Als ich dazu vor ein paar Tagen einen Livestream bei Instagram machte, zusammen mit einer Psychologin, schickten mir Menschen vorab ihre Fragen zum Thema. Es waren so viele, dass wir nur einen Bruchteil beantworten konnten. Am häufigsten fragten mich Menschen: Meine Panikattacken sind durch die häusliche Isolation außer Kontrolle, was kann ich dagegen machen? Oder auch: Ich falle jeden Tag tiefer in ein depressives Loch, weil die Ablenkung durch Freunde und Arbeit fehlt – wie soll ich das überstehen?

Auch ich kenne Zeiten, in denen Verpflichtungen im Außen das einzige sind, was mich vor dem kompletten Absturz in die Dunkelheit bewahrt. In der Therapie lernen Depressive und andere psychisch Kranke immer auch, wie wichtig Struktur und feste Termine sind. Wie wichtig es ist, immer zur gleichen Zeit schlafen zu gehen, aufzustehen, einzukaufen, zur Arbeit zu fahren, Freunde zu treffen. Und all das ist plötzlich weg.

Wir sind in der sozialen Isolation nicht einfach bloß allein zu Hause. Wir sind zusammen mit dem Kriegsgebiet im Kopf eingesperrt. Na herzlichen Glückwunsch.

Nicht für alle ist die Isolation belastend

Natürlich ist jede Erkrankung anders, jeder erlebt andere Symptome, Probleme. 5,3 Millionen Erwachsene erkranken in Deutschland jedes Jahr an einer Depression. Zwei Depressive haben zwar das gleiche Leiden. Trotzdem empfinden sie mitunter komplett unterschiedlich und die Krankheit kann sehr unterschiedlich wirken. Das sage ich, weil so ein Text wie dieser niemals den Anspruch erheben kann, für alle zu gelten. Ich kenne Menschen mit psychischen Problemen, für die ist die Corona-Krise ein Segen – sie erzählen mir von der Erleichterung, endlich mal zu Hause bleiben zu können, ohne Angst etwas zu verpassen. Von der Freude, sich im Homeoffice konzentrieren zu können. Nicht für alle ist die Isolation eine zusätzliche Belastung.

Für mich und viele andere schon. Bereits beim Frühstück fängt es an: Kaffee, Toastbrot und Zigarette – und dazu eine Runde Instagram. Social Media kann auch mal super sein, wenn man depressiv zu Hause rumhängt. Aber oft ist es das eben nicht. Man könnte annehmen, dass in Zeiten wie diesen das Gefühl, eine Versagerin zu sein, nachlässt: Weil ja bei allen nicht mehr viel los ist. Aber dann sind da die ganzen Bilder von Leuten mit perfekten Frühstückstischen, MacBooks neben Latte Macchiato. Homeoffice so geil einfach, oder? Und die Freundeskreise, die Hangouts machen, auf Distanz zusammen zu Abend essen.

Extrovertierte, gesunde Menschen finden auch in der Quarantäne Mittel und Wege, mit anderen zu interagieren und Spaß zu haben. Das sei ihnen so was von gegönnt. Aber für Menschen mit psychischen Problemen, die mitunter kaum noch Freunde haben oder soziale Kontakte, wird so nur noch sichtbarer, wie einsam sie sind. Und was sie alles nicht hinbekommen. Das ist nicht anders als ohne Pandemie, es sieht nur anders aus. Ohne Corona sind es Bilder von Tagen im Park und Partys am Wochenende. Mit Corona sind es Bilder von Hangouts und perfekt aufgeräumten und gestylten Wohnungen.