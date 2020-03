Risikogruppen Opa, du kriegst jetzt Besuchsverbot

Mein Großvater mütterlicherseits ist 81 Jahre alt, er hat ein großes, aber schwaches Herz, zittrige Glieder und musste in den letzten Jahren regelmäßig mit Infektionskrankheiten zum Arzt oder ins Krankenhaus. Als die Corona-Warnungen immer eindringlicher werden und der Virologe Christian Drosten dazu aufruft, ältere Menschen nicht zu gefährden, postet mein Großvater ein Foto in den Familienchat. Zu sehen sind drei meiner Nichten in der Wohnung meiner Großeltern, dazu die Zeile: "Die Enkel fallen ein … (wunderbar)". Als ich das sehe, verkrampfe ich erst aus Sorge und Ärger, dann bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Darf Familienbesuch nicht mehr wunderbar sein?

Das Garstige am Coronavirus ist doch: Je mehr Schutz Menschen brauchen, desto weniger dürfen wir für sie da sein. Das Einzige, was wir tun können, ist, Abstand zu halten. Vor allem gilt das für Menschen mit einem schwachen Immunsystem, ihnen kann das Coronavirus besonders gefährlich werden. Das betrifft auch unsere Großeltern. Statt sie zu besuchen, in den Arm zu nehmen und mit ihnen Zeit zu verbringen, sollen wir genau das Gegenteil tun – bloß fernbleiben. Unsere größte Ressource im Umgang mit Krise, Krankheit und Kummer – menschliche Nähe – kann plötzlich selbst zur Gefahr werden. Müssen wir jetzt Einsamkeit gegen Gesundheit abwägen?

Wer trotzig weitermacht wie bisher, um die Gefahr gedanklich auf Abstand zu halten, lässt sie damit nur näher an sich heran. Das finden wir jüngeren Generationen. Also beschließt meine Familie ein Besuchsverbot für die Großeltern.

Was wir aus Fürsorge tun, schmeckt aber leider auch nach Bevormundung. Die Grenze auszuhandeln, ab der Fürsorge übergriffig wird, ist natürlich kein neuer Konflikt, der mit Corona plötzlich in unser Leben tritt. Wir kennen ihn aus unserem Alltag, das Virus spitzt ihn nur zu. Jede Familie kämpft darum, wer Entscheidungen trifft, wer für wen Verantwortung übernimmt – und übernehmen darf.

Wenn die Füße meiner Großmutter schmerzen und die Ärztin ihr empfiehlt, ein paar Tage auf dem Sofa zu bleiben, wollen wir Jüngeren, dass sie sich daran hält. Wenn mein Großvater beim Treppensteigen stürzt, wollen wir, dass er sich von jetzt an bitte wirklich immer am Geländer festhält. Beide tun das Gegenteil, wann immer sie können, sicher auch, um ihre Selbstständigkeit zu verteidigen. Die Rollen in der Großfamilie kehren sich in solchen Situationen um: Wir Jungen werden plötzlich zur Stimme der Vernunft, wer hätte das gedacht. Und die Alten kämpfen darum, sich nichts sagen zu lassen.

Vernünftig sein, das ist keine schöne Aufgabe, keine Rolle, die man sich gern aussucht. Und was vernünftig ist, darüber kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. In der Familie für seine Meinung zu streiten, das wird immerhin etwas leichter, wenn man eine Generation überspringt. Meine Mutter hört es gar nicht gern, wenn meine Geschwister und ich mit ihr über bestimmte Themen reden wollen. Mein Großvater wiederum reagiert gereizter, wenn unsere Mutter, seine Tochter, ihn an das Geländer zum Festhalten erinnert, als wenn wir Enkel das tun.

Natürlich haben unsere Eltern und Großeltern das Recht dazu, Dummheiten zu machen. Und gereizt zu reagieren, wenn wir sie belehren wollen. Aber das einzusehen, ist für Kinder und Enkelkinder nicht leicht, es ist ein Lernprozess, dessen Ergebnis sogar einen eigenen Namen hat: filiale Reife. Diese Stufe der Erleuchtung erklimmt, wer einsieht, dass Eltern und Großeltern unabhängige Individuen sind und nicht nur eine bestimmte Rolle im Familienverband einnehmen; dass sie einen eigenen Willen haben und eigene Unzulänglichkeiten, so erklärt es der Schweizer Generationenforscher François Höpflinger. Er betont, was auch umgekehrt nicht immer einfach ist: "Ab einem gewissen Punkt müssen wir unsere Eltern als normale Erwachsene akzeptieren."

Wenn Eltern und Großeltern alt werden und unsere Sorgen zunehmen, wird Unabhängigkeit letztlich zu einer Frage der Würde. Die Älteren wollen weiter ein gutes Leben, die Jüngeren sorgen sich vor allem um deren Überleben. In letzter Konsequenz müssen Kinder und Enkel aber auch das akzeptieren: dass manche Großeltern lieber weiter Risiken eingehen, auch wenn es ihr Leben verkürzen könnte. Sie wollen ein längeres Leben nicht mit Langeweile und Einsamkeit erkaufen.



Corona aber fühlt sich anders an. Die mühsam erarbeitete Gelassenheit ist dahin, die filiale Reife bröckelt. Ich rufe meine Großeltern an, um das Gespräch mit ihnen zu führen, das gerade weltweit so viele Kinder und Enkel mit den Familienältesten führen. Mein Großvater geht ran, er ist allein zu Hause. Meine Großmutter ist zu Besuch bei meiner Tante, um ihr im Garten zu helfen. Das fängt ja gut an. Aber mein Onkel ist zur Kur gefahren, er muss sich von einer schweren Krankheit erholen. Die beiden haben vier Kinder, die Nichten vom Familienchat-Foto. Die Unterstützung der Großeltern ist für sie schon im normalen Alltag wichtig, jetzt ist meine Tante allein und die Großeltern sollen plötzlich auch noch zu Hause bleiben. Genau deswegen rufe ich ja an.

Ich beginne, umständlich von Risikogruppen zu reden, von exponentiellem Wachstum, von der Notwendigkeit radikaler Maßnahmen schon dann, wenn sie sich noch sehr groß anfühlen, von konsequentem Social Distancing. Dabei will ich nur sagen: Ich mache mir Sorgen. Bitte nehmt diese Pandemie ernst und bleibt zu Hause. Das zu sagen, fühlt sich nach Bevormundung an, aber auch nach Vernunft. Und ich kann ohnehin nur appellieren, entscheiden können nur meine Großeltern selbst. Ein bisschen fürchte ich mich vor dem vertrauten Trotz, aber ich habe Glück. Meine Großeltern spüren, dass wir alle gerade in einer Ausnahmesituation sind. Und reagieren pragmatisch: "Wäre ja blöd, wenn einer von uns jetzt wegen Corona gehen muss."

Sie wollen nur wissen, was genau das nun heißt. Dürfen die Kinder wirklich gar nicht mehr kommen? Müssen wir unseren Urlaub absagen? Wir einigen uns auf die "Regeln der Chefin", wie mein Großvater sagt: soziale Kontakte so weit wie möglich vermeiden. Also kein Besuch mehr, keine Caféausflüge mehr, Einkäufe von den Nachbarskindern vor die Tür stellen lassen. In den Urlaub fahren ist okay, mit dem eigenen Auto zur Ferienwohnung. Aber auf dem Weg bitte keine Freunde besuchen.

Meine Großmutter, die gerade meiner Tante im Garten hilft, fährt wieder ab, bevor die Kinder nach Hause kommen. Am Telefon erzählt sie: "Zum ersten Mal, seit ich denken kann, habe ich meine Tochter nicht zum Abschied umarmt."

Zum Glück gibt es ein Gegengift in Zeiten sozialer Distanzierung: Intimität auf Abstand. Gerade in der Familie sei das oft schon erprobt worden, sagt Höpflinger. "Die Beziehungsqualität kann sehr hoch sein, auch wenn man sich lange Zeit nicht sieht." Das zeigten gerade Familien mit Migrationsgeschichte, die auf mehrere Länder oder Kontinente verteilt leben und nur mittels Smartphone beieinander sein können. Wichtig sei vor allem, regelmäßigen Kontakt zu halten. Das ist dieser Tage eine beruhigende Botschaft: Wir können auch Nähe schaffen, ohne uns nah sein zu dürfen. Wir können häufiger anrufen, mal wieder Briefe schreiben, noch mehr Fotos von Nichten und Neffen in Familienchats posten.

Am Samstagmorgen, Tag 1 des Besuchsverbots, schreiben meine Großeltern: "Alle sozialen Kontakte abgesagt. Wir Alten sind doch gar nicht so beratungsresistent." Das zeigt, wie ernst die Lage ist: Sie hören auf uns. Für den Moment dürfen wir Jüngeren erst mal die Ansagen machen.