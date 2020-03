Sexualität "Sex ist ein Ausdruck von Leben gegen den Tod"

Was machen die Menschen, die wegen Corona zu Hause bleiben müssen? Sie netflixen nicht nur, so viel ist sicher: Sexspielzeughersteller berichten von deutlich erhöhten Absätzen, Pornowebsites von stark gestiegenen Besucherzahlen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass jetzt alle so viel Zeit haben, sagt der Berliner Sexualwissenschaftler Christoph J. Ahlers. Sex sei in unserer momentanen Situation Ausdruck eines Hungers nach Leben.

