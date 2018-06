Muttertag Was wir von unseren Müttern gelernt haben

Alles über Fußball

Es läuft die 93. Spielminute: Ecke Beckham, Kopfball Solskjær, Tor! Bayern vs. Manchester 1:2. Ich stehe im Schlafanzug auf dem Sofa und jubele. Meine Mutter versucht vergeblich, meine norddeutsche Schadenfreude zu bremsen, ich sollte meinen schlafenden Vater nicht wecken.

Beim Frühstück stritten wir uns um den Sportteil der Zeitung.

1999, beim Spiel zwischen Bayern und Manchester, war ich elf Jahre alt. In Sachen Fußball war meine Mutter schon immer meine Ansprechpartnerin. Sie erklärte mir die Abseitsregel und diskutierte mit mir die Aufstellung vor wichtigen Spielen. 94, 96, 98: Wenn ich an Spiele bei Welt- und Europameisterschaften denke, sitzt in meiner Erinnerung meine Mutter neben mir.

Nicht immer war unsere Liebe für den Fußball harmonisch: Morgens war der Weg zum Briefkasten ein Wettrennen, beim Frühstück stritten wir uns um den Sportteil der Zeitung.

Mein Vater interessierte sich nicht für Sport. Wenn er bei einem Länderspiel dann doch mit uns vor dem Fernseher saß, sprach er lieber über die Historie des gegnerischen Landes. Bei der WM 2002, Achtelfinale gegen Paraguay, griff mein Vater zum Brockhaus und setzte an zu einem Vortrag über deutsche Nazis in Südamerika. Wir brüllten ihn nieder und er verließ fluchtartig das Wohnzimmer: Neuville hatte gerade das 1:0 für Deutschland geschossen.

Kersten Augustin, arbeitet bei ZEIT ONLINE im Hamburg-Ressort





Wie man ein Demo-Transparent bastelt

Golfkrieg, Kitaplätze, Bildungsetat: Im Westberlin der frühen Neunziger gab es immer einen Grund für eine Demo und meine Mutter war immer dabei. So verbrachte ich viele Nachmittage neben ihr auf dem Wohnzimmerboden und pinselte mit roter Farbe große Buchstaben aus, die sie auf alte Laken gezeichnet hatte: KEIN BLUT FÜR ÖL.



Zwischen den Buchstaben auf dem Laken muss genügend Platz für kleine Löcher bleiben.

Egal wie wichtig die Botschaft war, ich lernte, worauf es wirklich ankommt: Zwischen den Buchstaben auf dem Laken muss genügend Platz für kleine Löcher bleiben. Denn nur so fegt der Wind dem Protestierenden das Transparent später nicht aus den Händen. Wenn das Transparent aber an einer Hauswand hängen soll, muss man es unten beschweren, damit die Botschaft gut zu lesen ist – klar.



Mamas Tipp: Wer sich Ärger mit dem Vermieter ersparen will, benutzt statt Steinen lieber Kartoffeln in Kindersocken.

Frida Thurm, Redakteurin im Gesellschaftsressort von ZEIT ONLINE





Wie man furchtlos Auto fährt

In meiner Familie sind Autos ein Thema. Wie sicher in vielen Familien, aber es gibt diesen feinen Unterschied zwischen Interesse und Obsession. Letzteres trifft auf meine Mutter und meinen Bruder zu. Auch die fünfzehnte Neuanschaffung eines sehr großen und sehr verrosteten amerikanischen Nachkriegsfahrzeugs durch den Sohn wird von der Mutter mit Begeisterung aufgenommen. Vater und Tochter bleibt nur anzumerken, dass es doch auch schön sei, wenn ein Auto fahre.



Die Strecke Zürich-Berlin schafft man in unter sechs Stunden.

Die Obsession meiner Mutter ist es, die Grenzen der Machbarkeit auszureizen: Jeder Schrank passt in einen VW Passat, der auch bei Neuschnee noch jeden Pass bezwingt. Die Strecke Zürich-Berlin schafft man in unter sechs Stunden und mit ein wenig Nervenruhe lassen sich auch ausladende Mietwagen – mit, pffff, AUTOMATIK! – die steilsten Parkhausrampen hinab ins Freie steuern.



Italienische Innenstädte als Herausforderung und Tempo-30-Zonen als Hindernis zu begreifen, das habe ich von meiner Mutter gelernt. Autofahrtipps gibt sie im Übrigen keine. Ob ein Wohnmobil durch die engen Gassen eines provenzalischen Bergdorfs passt, das hat man einfach im Gefühl.

Maria Exner, ZEITmagazin ONLINE





Wie man der Kälte trotzt

Mit Pferden und Ponys aufzuwachsen klingt erst mal nach Kleine-Mädchen-Traum. Da ich auf einem Reiterhof aufgewachsen bin, kann ich aus Erfahrung sagen: Das ist es auch – nur nicht im Winter. Wenn die Temperaturen sich über Wochen unter dem Gefrierpunkt halten, hat Pferdehaltung nämlich rein gar nichts mehr mit den Wendy-Heften zu tun.



Man quengelt nicht, niemals.

Mit einer Mutter, die darauf bestand, dass ich mit anpackte, bedeutete das: Wassereimer schleppen, fünf Mal täglich, mit vor Kälte erstarrten Händen, damit die Tiere nicht verdursten, weil die Tränken eingefroren sind. Handschuhe kann man vergessen: Die weichen zu schnell durch. Füttern, Einstreuen, Ausmisten, Putzen, Reiten, Stallgasse-Fegen, Sattelzeug-Pflegen. Bei Wind und Wetter, werktags und am Wochenende.



Meine Mutter lebte mir vor, wie das geht: Man macht es einfach – ohne zu murren. Auch wenn die Finger und Zehen nach getaner Arbeit beim Auftauen in der warmen Stube schmerzen: Man quengelt nicht, niemals. Sonst hätte man sich halt einen Goldhamster zum Geburtstag wünschen müssen.

Friederike Milbradt, Mitarbeiterin des ZEITmagazins und ZEITmagazin ONLINE





Nähe nicht dauernd einfordern

Eine der prägenden Kindheitserinnerungen an meine berufstätige Mutter: Ich rufe tagsüber, nach der Schule, in ihrem Büro an, und ihre Sekretärin vertröstet mich. "Deine Mutter ist noch in einer Besprechung, sie ruft aber gleich zurück." Ich hatte keine Vorstellung davon, was eine "Besprechung" sein sollte – aber was konnte schon wichtiger sein als ein Anruf von mir oder meinem Bruder?



Natürlich hat meine Mutter immer zurückgerufen, sobald sie konnte, manchmal auch noch während ihrer Besprechungen. "Ich melde mich gleich nochmal, wenn ich hier durch bin. Ist alles okay?" Ich war ziemlich ungerecht damals, ich sagte ihr, ich hätte zu Hause eine Mathe-Aufgabe für morgen zu lösen.



Du bist bestimmt in einer Besprechung.

Heute verstehe ich, wie anstrengend es für sie gewesen sein muss, ganztags bei der Deutschen Börse in Frankfurt zu arbeiten und sich nebenbei um meinen Bruder und mich zu kümmern. Wenn ich heute daran denke, wie sie abends mit mir so lange Mathe geübt hat, bis ich irgendwann keine Fünf mehr schrieb, bin ich ihr viel dankbarer, als ich es damals war.



Und ich weiß inzwischen, wie es sich anfühlt, wenn ich eine Nachricht auf der Mailbox abhöre: "Hallo, hier ist die Mama! Du bist bestimmt in einer Besprechung. Meld’ Dich mal!"

Christoph Amend, Chefredakteur ZEITmagazin





Keine Angst vor Unwettern haben

Mein Vater war beruflich ziemlich viel unterwegs, daher sind meine Mutter, mein Bruder und ich in den Sommerferien oft alleine gereist. Das waren aber keine All-inclusive Urlaube mit Hotel und Swimmingpool, sondern Roadtrips durchs raue England oder Zelttouren in Tschechien. Immer begleitet von heftigen Gewittern und sintflutartigen Regengüssen.



Sie dachte sich Geschichten von lustigen Zwergen aus.

Wenn ich nachts ängstlich in unserem wackligen Zelt lag, blieb meine Mutter ruhig und zählte die Abstände zwischen Blitz und Donner, um auszumachen, wie weit das Unwetter von uns entfernt war. Sie dachte sich Geschichten von lustigen Zwergen aus, die das gleiche Problem hätten wie wir und motivierte uns, die Zähne zusammen zu beißen.



Das Gleiche tat sie bei Fahrradtouren an der stürmischen Ostseeküste oder wenn die Bäume auf unserem Gehöft in Mecklenburg drohten, vom Wind entwurzelt zu werden. Die Erfahrung, mit der wilden Seite der Natur umgehen zu können, hilft mir heute noch. Auch wenn es inzwischen andere Stürme sind.

Charlotte Silbermann, Hospitantin in der Stilredaktion des ZEITmagazins

Aufrecht zu stehen

Meine Mutter ist ziemlich groß, etwa 1,95 Meter. Das war vor einigen Jahrzehnten noch viel ungewöhnlicher als heute. Mein Vater hingegen ist mit 1,65 eher klein. Dass eine größere Frau einen deutlich kleineren Mann heiratet, ist immer noch ungewöhnlich. So ungewöhnlich, dass sich die Menschen auf der Straße umdrehen, wenn meine Eltern händchenhaltend entlangschlendern, oder wenn meine Mutter ihren Arm um meinen Vater legt. Andersrum geht's nämlich nicht.

Bei überdurchschnittlich großen Menschen fällt mir oft auf, dass sie irgendwie versuchen, ihre Größe zu verbergen. Häufig ist der Kopf eingezogen, als müsse man sich auf eine Ebene mit den kleiner gewachsenen schrumpfen.

Ihre Größe wirkte auf manche auch bedrohlich.

Meine Ma hat mich gelehrt, aufrecht zu stehen. Ich stelle mir vor, wie sie aufrecht stand, als ihre Lehrerin ihr eine Karriere als Klofrau prophezeite, während sie ihre dreckigen Hände vor der Klasse präsentieren musste. Dabei überragte sie die Lehrerin sicherlich um zwei Köpfe. Sie stand aufrecht, als sie einen Jungen mit ihrem Regenschirm verdrosch, aus dem Chor aussortiert wurde, weil sie schief sang, und als sie in jungen Jahren ihre Ausbildung abbrechen musste, um ihre sterbenskranke Mutter zu pflegen. Ihre Größe wirkte auf manche bedrohlich. Ich erinnere mich an das respekterfüllte Gesicht meines Zahnarztes, der mir einen falschen Zahn gezogen hatte und sich nun vor meiner wutentbrannten Mutter rechtfertigen musste.

Und mein Vater? Den schien der Größenunterschied wenig zu kümmern. Mein Bruder und ich nahmen ihn auch nicht als klein wahr. Wir nannten ihn als Sechsjährige einmal den "Alleswisser Boss", weil er uns mit seiner Allgemeinbildung beeindruckte. "Und ich?", fragte meine Mutter damals. "Du bist die Größte!", antwortete ich.



Heute weiß ich, dass dies in jeder Hinsicht stimmt. Selbstbewusst zu sein und die Normalität anderer nicht als meine zu sehen, habe ich von ihr gelernt.

Ron Drongowski, Teamleiter Webentwicklung bei ZEIT ONLINE





Wie man einen Hundekampf beendet

Wir hatten einen Hund, der hieß Ede. Es war ein brauner Boxer mit weißen Pfoten. In der Rückschau würde ich sagen, ein bissiges Tier. Aber damals fanden wir nur, unser Ede sei rauflustig. Er raufte gerne mit vorbeifahrenden Fahrrädern, mit Joggern und besonders gerne mit anderen Rüden.



Wenn man die Hinterbeine wegzieht, ist die Attacke beendet.

Immer wenn man mit Ede Gassi ging und ein Nachbarschaftshund des Weges kam, fand man die beiden sogleich laut kläffend ineinander verbissen. Die andern Hundebesitzer waren dann sehr verzweifelt. Aber meine Mutter rief ihnen nur zu: "Greifen Sie Ihren Hund bei den Hinterbeinen!" Sie selbst packte routiniert Edes Hinterläufe und riss diese hoch. Der Hund verlor sofort das Gleichgewicht und ließ aus. Anschließend leckten die Rüden ihre Wunden und schämten sich ein bisschen. Meine Mutter erklärte mir, dass ein Hund bei einem Angriff immer sein ganzes Gewicht auf die Hinterbeine verlagert. Wenn man die wegzieht, ist die Attacke beendet.



Das habe ich mir fürs Leben gemerkt. Ein Problem hat man nur, wenn es der eigene Arm ist, in den sich ein Hund verbissen hat. Dann muss man einen Passanten bitten, helfend zur Hand zu gehen.

Tillmann Prüfer, Style Director des ZEITmagazins





Vorlesen

Wenn meine Mutter über einem Buch hing, konnte neben ihr eine Bombe einschlagen, sie hörte nichts. Sie war mit sechs Geschwistern aufgewachsen und das Lesen war für sie die einzige Möglichkeit, sich aus der Welt auszuklinken. Als Kind und Teenager versuchte ich natürlich, sie abzulenken, wo es nur ging. "Mama, guck mal, was hier passiert ist. Mama, ich bin schwanger." Sie hat es nicht gehört.



Es war ein gewisser Grad an Eifersucht dabei.

Später hat sie das Vorlesen professionalisiert, Geschichten für Kinder, Märchen für Erwachsene. Ich fand das irgendwie peinlich, wie man als Kind wohl alles peinlich findet, was die Eltern so machen. Womöglich war auch ein gewisser Grad an Eifersucht dabei. Denn Vorlesen ist etwas sehr Persönliches. Das habe ich gemerkt, als ich bei einer ihrer Vorlesestunden dabei war und die Augen ihrer Zuhörer gesehen habe.

Seit ich selbst eine kleine Tochter habe, bringt meine Mutter mir nach und nach meine alten Kinderbücher vorbei. Janosch, da sind wir uns einig, ist der Beste. Jetzt sitze also ich auf dem Sofa, ziehe den Vorhang auf und: lese vor.

Carolin Ströbele, Ressortleiterin Kultur und Reisen bei ZEIT ONLINE





Immer noch ein freies Plätzchen im Kofferraum finden

Meine Mutter konnte nie früh genug auf der Autobahn sein. Am liebsten wäre sie direkt nach der Tagesschau gen Süden in den Campingurlaub gestartet. Dies scheiterte jedoch regelmäßig am Veto meines Vaters. Bevor es dann endlich am frühen Morgen losging, wurde am Abend zuvor unser Kombi beladen. Bis unter die Decke stapelten sich Koffer und Reisetaschen. Ich reichte das Gepäck, meine Mutter belud.



Sie fand immer noch einige freie Kubikzentimeter zwischen Kühlbox und Gaskocher.

Um genug Platz für Zeltstangen, Paddelboot und die Jahresration an O-Saft und Konserven zu schaffen, entfernte sie kurzerhand die Kofferraumverkleidung. Mein Vater resignierte vor den sich türmenden Gepäckstücken, doch meine Mutter fand immer noch einige freie Kubikzentimeter zwischen Kühlbox und Gaskocher. Ließ sich die Kofferraumklappe trotz größter Anstrengung nicht schließen, verstaute sie die Strandtücher, T-Shirts und Schuhe ohne Reisetasche – das spart Platz.



In den Campingurlaub verschlägt es mich ohne meine Eltern nur noch selten. Die Ladetechniken, die ich von meiner Mutter gelernt habe, erfreuen sich aber dennoch in jedem Festivalsommer größter Beliebtheit.

Dennis Deuermeier, Text-Hospitant beim ZEITmagazin





Steuererklärung ausfüllen

Bis heute habe ich keine Angst vor Steuererklärungen. Ich scheue sie, aber ich habe den Ehrgeiz, sie alleine zu schaffen – und meine Steuerberaterin nur das Ergebnis checken zu lassen. Meine Mutter hat zwar meine ersten Steuererklärungen, die nach einem Ferienjob nötig wurden, noch für mich gemacht hat.



Das schaffst du alleine.

Aber irgendwann, es muss so um die Abiturzeit gewesen sein, sagte sie: Das schaffst du alleine. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie sie mir die grün-grauen Riesenformulare erklärte, wahrscheinlich war ich eine Zumutung von einem Schüler. Ich weiß nur, dass sie mir die Angst vor den Bögen nahm. Durchstreichen, korrigieren, das war alles okay.



Ihre ausgefüllten Formulare sahen ja auch immer leicht chaotisch aus. Sie hat, ohne große Scheu vor dem Amt, Ergänzungen hinein geschrieben. Belege klebte sie formlos auf leere Blätter, ihre Steuererklärung war mehr so eine Collage. Auf die Form, das brachte sie mir bei, kommt es nicht so an, aber stimmen sollte am Ende alles.



Matthias Stolz, Redakteur beim ZEITmagazin