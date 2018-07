West-Berlin Sie machen wieder rüber

Erinnern Sie sich an Good Bye, Lenin? In dem Film fährt Daniel Brühl als junger Ost-Berliner kurz nach dem Mauerfall in die Nähe des Bahnhof Zoo. Vor dem Plakat eines chinesischen Restaurants bleibt er stehen, Harald Juhnke wirbt darauf mit Peking-Ente und im Pullunder für das Lokal. Der Zuschauer spürt die Frage, die dem jungen Mann ins Gesicht geschrieben steht: Sieht so der Glamour des Kapitalismus aus?

Beinahe an derselben Stelle gegenüber der Gedächtniskirche hängt jetzt Daniel Brühl als Riesenwerbeplakat. Er soll der neu eröffneten Riesenboutique der japanischen Modekette Uniqlo Glaubwürdigkeit verleihen.

Wenn man den Laden betritt, blicken einem das Model Eva Padberg und der Restaurantbetreiber Roland Mary an. Alle drei schauen sehr, sehr ernst von ihren Plakaten. Vielleicht, weil ihr Lebensmittelpunkt eigentlich im Berliner Osten liegt. Um den momentan jedes Luxuslabel einen Riesenbogen macht. Stattdessen suchen alle Lifestylemarken fieberhaft Ladenlokale in Ku'damm-Nähe. Allein in den vergangenen fünf Jahren haben Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Hermès und einige mehr hier ihren Berliner Stützpunkt eröffnet. Die Einkaufsmeile verfügt über zwei unschlagbare Faktoren: reiche Russen in den Charlottenburger Seitenstraßen und große Trottoirs für das Laufpublikum. Über die engen Gehsteige der Friedrichstraße kann keine italienische Großfamilie so aufreizend langsam flanieren, wie sie es hier auf dem Boulevard zwischen Schaubühne und KaDeWe tut. "Bellissima!" Schön finden sie fast alles.

Am Angelpunkt von Kurfürstendamm und Tauentzien tut sich also etwas. Neben dem Bikini-Haus hat vor Kurzem das Kino Zoo-Palast wiedereröffnet, das Hochhaus des Waldorf Astoria Hotels beherbergt anspruchsvolle Globetrotter und demnächst sollen Luxuswohnungen im anliegenden Glasturm namens Upper West Side entstehen. Die Erbauer versprechen, auf 33 Etagen höchste Ansprüche zufrieden zu stellen. Wenn das Hochhaus fertig ist, wird die Ecke zwischen Zoo und Ku'damm nicht mehr die zugige Spießrute sein, auf der Besucher früher zum Weihnachtsmarkt liefen und manche Richtung Big Eden stolperten.

Nirgendwo ist Understatement ferner

Die Disko von Rolf Eden war in den achtziger Jahren der Treffpunkt für die Reichen, Schönen und Halb-Berühmten. Für die interessierte sich nach dem Mauerfall aber keiner mehr. Die jungen Leute wollten den Osten mit seinen Brachen erobern, einen Ort, an dem jeder seine Identität neu erfinden konnte. Nun sind die Leerflächen und Identitäten verteilt, die Mitte-Besetzer mittelalt. Sie kehren in den Westen zurück. Es ist kein Geheimnis, dass die Altbauwohnungen hier größer und schöner sind.

Nirgendwo in Berlin ist der Begriff Understatement ferner als auf dem noblen Teil des Ku'damms, zwischen Schaubühne und KaDeWe. Eine russische Kundin nimmt in einer High-End-Boutique ihren quengelnden Spitz auf den Arm und mault, das Tier halte nicht mal mehr acht Stunden Hochleistungsshopping aus. Das Personal nickt anteilsvoll. "Hier, bitte, Ihre Kreditkarte!" Oder der Herr mit Monokel und Frack, der auf Cocktail-Empfängen für gewöhnlich seinen Foxterrier dabei hat und den mit drohender Stimme zurechtweist, wenn dieser sich nicht benimmt. "Nein, jetzt nicht! Aus!" Das ist der Fifth-Avenue-Wahnsinn, nach der sich das Stadtmarketing so verzehrt.



Besucher auf der Dachterrasse des Bikini-Hauses © Britta Pedersen/dpa Bildfunk

Im neu designten Bikini-Haus prallen noch ganz andere Welten aufeinander. Vor 20 Jahren gab es hier nur Ramschläden und Touristen-Discos. Jetzt ist der Fünfziger-Jahre-Bau zu einer Concept Shopping Mall umgewandelt worden, einer Ladenmeile mit Stil. Das haben aber noch nicht alle Kunden verstanden. In der zweiten Etage bei Andreas Murkudis erzählt ein Angestellter von einer Dame, die ein paar dieser entzückenden Nymphenburg-Teller kaufen wollte. 13,40 Euro, das sei ein vernünftiger Preis für Geschirr, fand sie. Das limitierte Porzellan aus der Münchner Manufaktur, so habe er ihr vorsichtig erklären müssen, kostete tatsächlich 1.340 Euro.

Das solvente Publikum beugt sich im Café Grosz über gestärkte Tischdecken. Feine Hemden, gewienerte Lederschuhe, Italiener, Russen, Deutsche, kaum jemand unter 30. Das Lokal erinnert an ein Wiener Kaffeehaus. Herrentorte, heiße Schokolade zum Aufgießen und monumental hohen Decken. Da kann nebenan Madonna noch so aufreizend für ihr Fitnessstudio Hard Candy werben, in den eleganten Räumen schwappen Gespräche über Rotariertreffen und Tapetenmuster angenehm langsam dahin. Übrigens eröffnet von jenem Roland Mary, der im Borchardt die Bussi-Bussis von Berlin bewirtet und so nachdenklich für Uniqlo posiert. Auch er ist im Westen angekommen.

Noch ein Ort, wo sie die guten alten Zeiten zelebrieren: die Paris Bar. Hier treffen sich die, die schon vor Jahrzehnten die schönen, riesigen Altbauwohnungen in Charlottenburg bezogen haben. Prominente aus der Film- und Kunstwelt haben diese Refugien nie verlassen, alteingesessene West-Berliner sind selten in den Ostteil gezogen. In der Paris-Bar trafen sie sich weiter, wie zum Trotz. Vielleicht kamen sie weniger in den vergangenen 20 Jahren, aber sie kamen. Der Westen war für sie nie weg.

Man könnte an dieser Stelle leise lamentieren, wie vermögende Menschen aus der ganzen Welt die Preise nun in die Höhe treiben. Aber dann landete man schnell bei der Gentrifizierungsdiskussion. Nein, auf dieses Niveau begibt sich der Goldene Westen nicht. Das wäre nun wirklich wie im Osten.