Es gehört zu den seltsamen Ritualen der Mode, dass sie in regelmäßigen Abständen Kleidungstücke zum Trend erhebt, die verpönt und vollständig abgehakt schienen. Und dann steht man da plötzlich wieder in Leggins und bauchfreien T-Shirts. Aktuell ist es die badelatschenartige Birkenstocksandale, die ein unwahrscheinliches Comeback erlebt. Das einstige Erkennungszeichen des Öko-Mainstreams ist in diesem Sommer Bestandteil der Kollektionen fast aller großen Modehäuser. Manchmal sogar kombiniert mit Tennissocke.

Angestoßen hat dieses Revival im vergangenen Jahr die Céline-Designerin Phoebe Philo, die für den Sommer 2013 einen unglaublichen Luxus-Schlappschuh entwarf. Ihre Poolside-Pantoffel hat die Form einer klassischen Birkenstock-Sandale, ist aus schwarzem Leder – und von innen mit Fell ausgeschlagen. Ein Stilbruch von so überraschender Komik, dass die Sandale sofort von der Modekritik geliebt wurde. Denn eines war man mit einer Latsche an den Füßen bislang natürlich nicht: gut angezogen.

Die Sandale an sich ist ja sozusagen der Ur-Schuh, die alten Griechen trugen sie, die Ägypter auch. Als unfein galt sie allerdings den Römern. Als der Schuh der Bauern und Sklaven im alten Rom auch in gehobenen Ständen Anklang fand, beklagten Staatsmänner wie Cato und Cicero das Zurschaustellen des nackten Fußes als Sittenverfall. Schon damals bedeutete eine offene Sandale also ein bequemes bisschen Nonkonformität.

Die Schlappsandale als schuhgewordene Unangepasstheit

Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten die Lebensreformer nicht nur Rohkost und Naturheilkunde, sondern auch die Kneip’sche Kursandale als Gegenstück zur industrialisierten Welt. Im Jahr 1964 kam schließlich das erste Modell der Birkenstocksandale auf den Markt und die Verweigerungshaltung der Hippies, Ökos und Achtundsechziger auf beiden Seiten des Atlantiks fand ihren Ausdruck in zwei Lederriemen über orthopädischem Fußbett. Die Schlappsandale war die schuhgewordene Unangepasstheit.

Sandalen aus den Sommerkollektionen 2014 von Céline, Isabel Marant und Chloé (v. l. n. r.) © Armando Grillo/Imaxtree; Antonello Trio/Imaxtree

Zuletzt hatte die Ablehnung des formellen Schuhwerks ein kleines Hoch in Form des Flip-Flops. Doch auch ihm haftete der Ruf der Nachlässigkeit an – für den Strand okay, sonst eher nicht. Mittlerweile aber sind selbst schwarz-weiße Adidas-Badelatschen und graubrotfarbene Trekkingsandalen in Modezeitschriften zu sehen. Ein Paar Schlappen mit überkreuzten Lederstraps und breiter Sohle von Isabel Marant waren im vergangenen Sommer sofort ausverkauft. In diesem Jahr schlägt uns Prada quietschbunte Gummiballerinas vor, bei Céline schnürt man den Fuß auf Schaumstoffboote mit gezacktem Profil und Dries van Noten näht goldene Schnallen auf Korkbett.

Der neue Birkenstock-Hype ist Ausdruck eines Modeverständnisses, das sich um der Eleganz Willen nicht verbiegen will. Die Céline-Frau trägt ihre Poolside-Sandale zu weiten Satinhosen, schmalen Anzügen oder Pelzjacken. Dabei ist sie ungeschminkt und ziemlich entspannt. Sie hat keine Zeit für aufwendiges Styling und keine Lust, sich in High Heels die Füße zu ruinieren. Lieber schlüpft sie in ihre Schlappen – und widmet sich wichtigeren Dingen.