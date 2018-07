Gesellschaftskritik Die Wiederbelebung des Fan-T-Shirts

Macaulay Culkin ist heute 33 Jahre alt – aber die meisten erinnern sich an ihn nur als den Zehnjährigen, der die Hauptrolle in Kevin allein zu Haus spielte. Das sagt schon viel über Culkins schauspielerische Folgekarriere. In diesem Jahr hat Culkin nun eine Band gegründet: The Pizza Underground. Sie covert Velvet-Underground-Songs, wobei in jedem Text möglichst oft das Wort "Pizza" eingebaut wird. Man muss abwarten, ob das ein großes Comeback wird.



Immerhin hat Culkin nun mit einem T-Shirt auf sich aufmerksam gemacht. Er zeigte sich in einem T-Shirt, auf dem Ryan Gosling abgebildet ist. Und zwar dabei, wie er ein T-Shirt trägt, auf dem Macaulay Culkin zu sehen ist.

Nun hat das Genre der T-Shirt-Botschaft bei Prominenten eine lange Tradition. Lourdes Ciccone, die Tochter von Madonna, demonstrierte mit dem T-Shirt-Aufdruck I love me ihr Selbstbewusstsein als It-Girl. P.Diddy hat bei jungen Amerikanern das Interesse an Politik stimuliert, indem er auf ein T-Shirt textete: Vote or die! (Geh' wählen oder stirb!). Und Zayn Malik von der Boygroup One Direction stellte sich mit einem Shirt mit der Botschaft Fuck you vor die Presse.

In digitalen Zeiten zeigen solche T-Shirts die Macht der analogen Botschaft: Was man sich auf den Leib schreibt, das nimmt man wirklich ernst. Deswegen tragen Menschen Abi-T-Shirts. Und deswegen schenken Liebende einander T-Shirts, auf die sie Bilder vom jeweils anderen gedruckt haben.

Und deswegen gibt es Fan-T-Shirts. Macaulay Culkin hat das Fan-T-Shirt nun neu erfunden: Er ist Fan davon, dass jemand Fan von ihm ist. Damit bringt er die Interaktivität, die wir uns alle vom Internet erhoffen, im Handumdrehen auf ein Stück Baumwolle. Das ist wohl das Innovativste, was er in den vergangenen 20 Jahren zu Wege gebracht hat, innovativer noch als das Besingen eines Stücks Pizza.



Interessant wäre natürlich noch zu wissen, warum Ryan Gosling Fan von Macaulay Culkin ist. Das T-Shirt, das er trug, zeigt ein altes Cover der Zeitschrift Life, auf dem der kleine Macaulay in der typischen Schreckenspose abgebildet ist, die man von den Kinoplakaten kennt. Vielleicht wusste Gosling gar nicht, dass es Macaulay Culkin war, den er da spazieren führte. Vielleicht dachte er, es sei Kevin.