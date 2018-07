Versteckte Klassiker Leinen los

Wir leben in einer Zeit, in der Neues für den Kleiderschrank entweder am Computer oder im Labor entsteht. Textiltechniker arbeiten an federleichten Stoffen, aus der Sportswear und der Industrie kommen Fasern, die unsere Kleidung robuster, nachhaltiger und bequemer machen sollen. Wenn schon neue Schnitte schwer zu finden sind, will sich die Mode zumindest in der Technologie neu erfinden.

Doch unbeeindruckt vom Hype um High-Tech schleicht sich in diesem Sommer einer der ältesten – und sommerlichsten – Stoffe überhaupt zurück in die Öffentlichkeit. Modehäuser wie Céline, Hermès und Acne schneidern Teile ihrer Sommerkollektion aus Leinen. Die New Yorker von Proenza Schouler haben ihren Bestseller, die Handtasche PS1, schon vor einiger Zeit mit Leinenbezug herausgebracht und Mary-Kate und Ashley Olsen entwerfen für das Turnschuhlabel Superga Leinen-Sneakers.

Leinen wird aus den Stängeln der Flachspflanze hergestellt. Es war das erste Gewebe überhaupt, aus dem Menschen sich Kleidung fertigten. Im ägyptischen Altertum wurde Flachs als Kulturpflanze angebaut, Priester und Pharaonen hüllten sich in weiße Leinengewänder, die als Zeichen göttlicher Reinheit galten. Und: Dank seiner kühlenden Wirkung ist Leinen ein idealer Stoff für heiße Regionen und heiße Tage. Leinen kühlt, weil zwischen seinen langen Einzelfasern nur wenig Luft eingeschlossen wird. Die Fasern nehmen Feuchtigkeit schnell auf und geben sie auch schnell wieder ab, leiten sie also besser vom Körper weg als etwa Baumwolle.

Leinenrock von Hermès © iMax Tree

So blieb Leinen Jahrtausende lang neben Wolle das wichtigste Material für Kleidung. Im Mittelalter wurden Handelsfamilien wie die Fugger mit seiner Herstellung reich. Doch mit dem Auftauchen der Baumwolle verlor Leinen an Bedeutung. Der neue Stoff, günstiger zu produzieren und leichter zu handhaben, verdrängte das alte Gewebe als universalen Kleidungsrohstoff. Synthetische Stoffe wie Nylon und Polyester kamen hinzu. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts tauchten zwar noch hin und wieder elegante Sommeranzüge aus Leinen auf – doch zusehends wurde Mode aus Leinen in die Öko-Ecke gestellt. Aus der Naturfaser wurden schlammfarbene Kleider, Hosen und Blusen geschneidert, klobig und steif.

Diese Sperrigkeit macht sich die Mode nun zu Nutze. Bei Céline gibt es in diesem Sommer locker-gegürtete Hosen, grobe Mäntel und geschnürte Jacken und Westen aus Leinen, die aussehen, als käme ihre Trägerin gerade vom Judo. Die eher klassischen Leinenanzügen und schweren Röcke mit offenen Säumen von Hermès schwelgen in schönster Safari-Romantik. Moderner geht Acne die Sache an: Die Schweden verarbeiten Leinen zu kurzen Röcke, Jacken und übergroßen Leinen-Anoraks mit sportiven, schwarzen Gummizügen.

Warum nun dieses überraschende Comeback? In einer Modewelt voll 3D-Druck- und iPad-App-Fantasien betont Leinenmode das Natürliche und Echte. In Leinen geht man raus, in die Sonne, ans Meer. Sie spiegelt auch das wachsende Interesse an ökologisch hergestellter Kleidung, auf das auch internationale Modemarken eingehen müssen. Der traditionsreiche Stoff ist zwar keineswegs per se ein Segen für die Umwelt, passt aber gut zur neuen Befindlichkeit. Während nachhaltige Mode sich also bemüht, nicht mehr allzu sehr nach Öko-Versand auszusehen, bringt das wiederentdeckte Leinen die Natürlichkeit zurück in die Welt der Ästhetik.