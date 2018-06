Gesellschaftskritik Chic it like Beckham

Fußball ist Freizeit und Freizeit nimmt zu. Steile These, würden Sie sagen? Nun, die laufende Weltmeisterschaft hat erfolgreich die Nacht zur schlafbefreiten Zone erklärt. Außerdem tritt David Beckham, Englands buntester Tor-Torso, mit Ende 30 seine Rente an und muss sich zur Zerstreuung der bevorstehenden 92 Lebensjahre ein Hobby suchen. Was liegt näher, als in die Freizeitmodeindustrie einzusteigen?



Seit einer Weile bewirbt er Herrenunterwäsche und Badehosen für einen schwedischen Bekleidungsdiscounter. Weil das aber in den kälteren Monaten nicht alles sein kann, was der modische Mann von heute so trägt, hat er nun seine Herbstkollektion vorgestellt: Flanell und Plüsch für gemütliche Freizeitaktivitäten.



Der regelmäßige Leser dieses Mediums erwartet nun zurecht, dass wir die flauschigen Wohnzimmerspielereien der Familie Beckham interaktiv aufbereiten (vier Kinder!). Allerdings mussten wir in dieser Woche all unsere Ressourcen in die, Sie ahnen es, Freizeitgestaltung stecken. Als ernstzunehmende Turnschuhjournalisten haben wir sämtliche Rezensionsexemplare der neuen Beckham-Linie dem Praxistest unterzogen.

Seine karierten Pyjamahosen erfreuten sich vor allem in der Sportredaktion großer Beliebtheit. Die Jerseyshorts sind uni, schmutzabweisend und ihr weiches Gummibündchen lässt Platz für zehn Bier und viermal Currywurst-Schranke. Gewebt aus elastischem Hightechmaterial wachsen Beckhams Teile mit ihrer Beanspruchung. Wir können schon jetzt prognostizieren: Die Kollektion wird ein gewichtiger Erfolg in freizeitstarken Bevölkerungsteilen.



Der besagte schwedische Modekonzern reagiert damit übrigens auf eine erhöhte Nachfrage. Seit in Göteborg vor zwei Tagen die 30-Stunden-Woche für Beamte eingeführt wurde, macht sich textile Verwirrung breit. Besonders Männer stehen vor ihren Kleiderschränken und wissen nicht, was sie nach 14 Uhr anziehen sollen. Sie denken an Adorno und folgern, dass Freizeitkleidung das Gegenteil von Arbeitskleidung sei. Aber wenn schon das kurzärmlige, karierte Freizeithemd zum Dresscode im Büro gehört, was kann nach Dienstschluss noch kommen?

Ein Expertentipp aus der Online-Redaktion: Passen Sie sich nicht dem System an, sondern ändern Sie das System! Begreifen Sie Arbeit einfach als Freizeit, legen Sie die Sneaker hoch und lassen Sie die Maschinen für sich arbeiten. Algorithmen suchen Ihnen analog dazu das passende Outfit aus und landen treffsicher bei Beckhams graumelierter Weichware.



Unser Urteil dazu möchten wir noch mit einer investigativen Umfrage aus dem Kollegium untermauern. Das Ergebnis: Alles tippitoppi, superlässige Kollektion. Einziger Kritikpunkt: Es fehlt ein Kapuzenpulli, in dem man unbemerkt ein Nickerchen am Schreibtisch halten könnte.