Gesellschaftskritik Hätte, hätte, Nora-Kette

Dieter Bohlen hat in seinem Leben vieles richtig gemacht. Er hat mit Thomas Anders die Popgruppe Modern Talking gegründet (1984), er hat das Duo aufgelöst (1987), er hat Modern Talking erneut gegründet (1998) und wieder aufgelöst (2003). Doch nun der kapitale Fehler: Bohlen hat eine weitere Wiedervereinigung ausgeschlossen. "Ich habe die Welt vor einer Katastrophe gerettet", sagte er. Keine Russland-Tour, keine Deutschland-Tour. Und alle Hipster weinen.

Als Modern Talking vor 30 Jahren die deutsche Hitparade eroberten, ahnten sie noch nicht, welches Erbe sie hinterlassen würden. Da traten zwei Männer, einer mit blondem Strähnchennest, der andere mit brünetter Mähne, auf die bundesrepublikanischen Bühnen und falsettierten ihren ersten Hit You’re My Heart, You’re My Soul. Emotion pur, choreografisch mit der Becker-Faust in die Herzen der Nation massiert. Und dann noch dieses Umhängekeyboah, ey!

Neben seiner Musik setzte das Duo aber vor allem modische Akzente: mit weißen Socken in schwarzen Slippern, Bundfaltenhosen und Karottenjeans, Lederblousons mit Fledermausärmeln, goldenen Panzerketten mit dem Namen der Liebsten, grafisch gemusterten Strickpullis, ballonseidenen Jogginganzügen und Muskel-Shirts. Heute wissen wir: Es war die Geburtsstunde des Hipstertums.

Nun, da diese Saat mit 30-jähriger Inkubationszeit in den jungen Großstädtern aufgegangen ist, trifft Bohlens Absage natürlich hart. Die Hipster, man sieht es auf den Straßen, sind völlig verwirrt, eine Bewegung ohne Richtung, die blanke Entropie. Lassen sich Vollbärte stehen, tragen Side-Cut und die Brillengestelle der Großeltern. Die Verzweiflung steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Man kann das ja verstehen: Sie hatten auf neue Impulse des Duos gehofft, vielleicht eine pastellfarbene Mode-Kollektion für all die Concept-Stores dieser Welt, Blow-Dry-Bars mit Fünf-Minuten-Fönwellen, Lipgloss für den Herrn, Selbstbräunungsbars, und am Ende eine Club-Tournee von Modern Talking, angefangen im Berliner Berghain – "The Godfathers of Hipsterism", zum Anfassen, kreisch! Aber: Hätte, hätte, Nora-Kette.

Vielleicht hat Bohlen die Welt ja tatsächlich vor einer Katastrophe gerettet. Zumindest eine ganze Generation vor der Selbsterkenntnis, dass Style minus Ironie am Ende einfach nur Modern Talking ist. Danke dafür, Dieter.