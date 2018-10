Wohnserie Freunde von Freunden Echtleben in Echtholz

Florian Kaps ist Doktor der Biologie, Fachgebiet Spinnen. Seinen ersten Job bekam der Wiener Unternehmer mit dem Satz: "Du kennst Dich mit Spinnenaugen aus, das sind optische Systeme. Wir brauchen jemanden, der 10.000 Nachtsichtgeräte verkauft. Das sind auch optische Systeme." So kam Kaps zu Fotoapparaten und rettete in den Jahren darauf mit seiner Firma The Impossible Project das Polaroid. Freunde von Freunden hat ihn in seiner Wohnung und seinem neuen Werkstattladen Suspense besucht. Die Einrichtung beider: angemessen analog.