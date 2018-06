Arthur Arbesser "Italien ist auf eine nette Art rückständig"

© Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser © Arthur Arbesser Einblick in die Ideenwelt von Arthur Arbesser: der Schreibtisch im Mailänder Studio; Stoffproben und fertige Stücke der Sommerkollektion 2015; Skulptur von Isa Genzken und Metall-Malerei von Blinky Palermo; Aufbau für die Präsentation während der Modewoche; Auszüge aus dem Lookbook für Sommer 2015, fotografiert von Samantha Casolari; der Designer mit seinem Model.



Um die Bilder neu anzuordnen, klicken Sie hier.



© Arthur Arbesser

Mailand ist schon meine zweite Modestadt. Studiert habe ich in London am Central St. Martins College, das waren vier tolle Jahre, aber irgendwie hatte ich nach meinem Abschluss genug von London, das Raue fing an, mich zu nerven. Ich wollte Eleganz. Mailand schien mir dafür der richtige Ort. Ich bewarb mich bei den großen Modehäusern und konnte direkt bei Armani als Junior Designer anfangen.

Zu Beginn war ich schockiert. Was für eine spießige Stadt! London war so viel energiegeladener. Aber je besser mein italienisch wurde, desto mehr ist mir die Stadt ans Herz gewachsen. Italien ist einfach auf eine nette Art und Weise rückständig.

Zur Mode bin ich über die Oper gekommen. Mein Vater war besessen von Richard Strauss’ Salome und hat mich schon als Fünfjähriger mit in die Wiener Staatsoper genommen. Dieses Drama, der Schleiertanz und dann auch noch das Libretto von Oscar Wilde – Salome fasziniert mich bis heute. Als Jugendlicher war ich ein richtiger Opernnerd und die Begeisterung für Bühnenbild und Kostüme ging in einer Begeisterung für Mode auf.

Arthur Arbesser wurde in Wien geboren und ist dort aufgewachsen. Nach seinem Abschluss am Central Saint Martins College in London ging er nach Mailand und arbeitete bis 2012 im Designteam von Giorgio Armani. Im Frühjahr 2013 zeigte er seine erste Kollektion unter dem Namen Arthur Arbesser in Mailand und gewann noch im selben Jahr den Nachwuchspreis der italienischen Modekammer.

Ich habe ein sehr romantisches Verhältnis zu meinem Beruf, vor allem seitdem ich selbstständig bin. Mir ist es wichtig, eine eigene Welt zu erschaffen und das geht nun mal nicht, wenn man nur auf die Zahlen guckt. In Mailand geht es traditionell ja eher ums Geschäft. Aber ich denke, gerade für den Nachwuchs ist das zu einem Hindernis geworden. Jungen Designern wird hier eingebläut, dass es wichtig ist, viel zu verkaufen. Ich finde es wichtig, erst einmal eine eigene Sprache zu entwickeln. Das hat mir auch bei Armani gefehlt. Obwohl die siebeneinhalb Jahre natürlich eine großartige Schule waren: mit Signore Armani zusammenarbeiten, für Recherchereisen durch die ganze Welt fliegen, VIP-Kunden wie Rihanna betreuen. Aber dann wurde ich dreißig und obwohl alles super war – super Gehalt, ewig lange italienische Sommerferien, ein traditionsreiches Modehaus, konnte es so nicht weitergehen. Ich wollte mich endlich selbst entfalten und habe gekündigt – ein traumatisches Erlebnis, plötzlich ohne alles dazustehen. Aber es hat sich gelohnt.

Auf einmal klingelte Suzy Menkes

Das 1,5-Mann-Unternehmen Arthur Arbesser – eine japanische Freundin hilft mir drei Tage die Woche – wächst. Und Mailand ist definitiv die richtige Stadt dafür. Ich wohne und arbeite sehr gemütlich in einem alteingesessenen Teil der Stadt, an der Piazza Cinque Giornato. Gleich um die Ecke ist mein Showroom, zu den Designbüros von Prada sind es nur fünf Minuten, zu Etro eine Viertelstunde. Ich bin also in guter Gesellschaft. Außerdem gibt es hier großen Bedarf an jungen Designern. Als ich im Februar meine erste Show in der Wohnung eines Freundes gemacht habe, war ich völlig überwältigt von dem großen Interesse. Auf einmal klingelten Suzy Menkes, damals noch Modekritikerin bei der International Herald Tribune und Stefano Tonchi vom W Magazine an der Tür. Alle waren da, das war eine riesige Überraschung. Aber es erhöhte natürlich auch den Druck.

Gerade bereiten wir meine Präsentation für Frühling/Sommer 2015 vor und für meine Kapazitäten habe ich mich ein wenig übernommen. Ich zeige in einer alten Garage im Zentrum, was wunderschön wird, aber die Organisation war irrsinnig aufwendig. Italien ist so bürokratisch! Ich musste sogar überprüfen lassen, ob Asbest in den Wänden oder der Decke ist. Als österreichisches 1-Mann-Mäxchen in Italien eine Asbestprüfung zu organisieren, war nicht so lustig. Momentan wird das Licht installiert. Es wird eine Art Parcours geben. Als Besucher wird man den Backstage-Bereich zuerst durchlaufen und dann wie ein Model auf den Laufsteg treten, wo die Mode an Büsten inszeniert wird. Es wird aber auch Modelle geben, die die Kleider tragen, ich zeige einen Film mit der ehemaligen Helmut-Lang-Muse Cordula Reyer und ein befreundeter Fotograf, Carlo Valsecchi, stellt seine Bilder aus. Wir haben einiges vor.

Inspiriert haben mich diesmal zwei deutsche Künstler: Isa Genzken und Blinky Palermo. Bei Palermo die starken Farben und die strenge Grafik; bei Genzken, wie sie aus absurden Materialien wertvolle Skulpturen entstehen lässt. Ich habe zum Beispiel ein Polo-Shirt aus Angelschnur gestrickt – das war eine riesige Herausforderung für meine Produktionsfirma. Weil meine Kleidung so schlicht ist, lege ich besonderen Wert auf die Materialien. Die Qualität muss hoch und die Stoffe gut verarbeitet sein. Diese Sensibilität war neben der Disziplin und den social skills eine der wichtigsten Lektionen bei Armani.

Das einzige, was mir in Mailand fehlt, ist der Sinn für Kultur. Hin und wieder muss ich in Wien kulturell auftanken. Mailand ist einfach eine Geschäftsstadt. Das merkt man auch während der Modewoche. Überall ist Stau, die Stadt ist voll von Ausländern. Wenn nächste Woche alles überstanden ist und der Trubel vorbei, gehe ich erst mal in die Bar Basso und entspanne an Maurizios Tresen.

Protokoll: Mareike Nieberding