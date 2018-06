Freunde von Freunden Unverhofft kommt Loft

Backsteine, Lüftungsrohre und Betonböden sorgen für den industriellen Charme, Helga Groves und ihre Familie für die kreative Atmosphäre. In einer ehemaligen Näherei in Melbourne hat die australische Künstlerin gemeinsam mit ihrem Mann Matthew und ihrem Sohn Remy Platz für Ateliers und Wohnräume geschaffen. An den Wänden: viele von Groves eigenen Arbeiten, in denen sie mit organischen Motiven und Materialien wie Kristallen, Lavasteinen oder Korallen spielt. Mehr über Groves und ihre Familie erfahren Sie bei Freunde von Freunden.