Freunde von Freunden Wenn Dielen eine Welt bedeuten

Sie hatten sich gerade kennengelernt, da gründeten sie auch schon ihr erstes Designstudio: Seit dem Jahr 2005 sind Elisabeth Beer und Brian Janusiak als Ehe- und Geschäftspartner unzertrennlich. Privat leben sie gemeinsam mit ihrer Tochter in einem geräumigen und liebevoll eingerichteten Stadthaus in Brooklyn. Ihr zweitliebster Ort ist ihr gemeinsamer Modeladen Project No.8. Ihr Bestseller: Eine selbstgestaltete graue Stofftaube, mittlerweile das inoffizielle Maskottchen New Yorks. Mehr über das Paar erfahren Sie bei Freunde von Freunden.