Jack Wolfskin Generation Wolf

Es gab eine Zeit, da galt der Wolf als das "schädlichste Geschöpf Gottes", heute ist das Raubtier das Emblem des unternehmungslustigen deutschen Mittelstands. Seit der Outdoorbekleidungshersteller Jack Wolfskin seine wasser- und winddichten und gleichzeitig atmungsaktiven Jacken, Fleecepullover, Basecaps und Bauchtaschen in den Einkaufsstraßen jeder deutschen Kleinstadt an den Mann bringt, gilt der Wolf als das Wappentier des Wandertags. Dass es sich dabei um durchweg praktische Kleidungsstücke handelt, die sich für kleine Sonntagsspaziergänge ebenso eignen wie für kräftezehrende Expeditionen, erkennt man an der gelben Wolfstatze. Ein bisschen wild, aber auch irgendwie süß.

Und sind wir nicht alle ein bisschen "Draußen zu Hause", wie der Claim der Firma behauptet? In der Bildwelt des Jack-Wolfskin-Katalogs bedeutet das: Raus aus der Stadt, rein in ein verlängertes Wochenende ins Karwendelgebirge, wo man dann abends in der klammen Berghütte mit Freunden in Funktionskleidung einen Grog trinkt.

Draußen zu Hause. In anderen Gegenden kehrt sich die Bedeutung dessen geradezu um. Für die Jungs auf der Straße heißt das weder Erlebnisurlaub noch Tapetenwechsel. Es ist ihre alternativlose Realität. Hier geht es um den täglichen grind, den hustle, jenes Dies-Das in Deutschlands sogenannten Problembezirken. Bauchtasche auf, Handy an die ausrasierte Schläfe, "Wo bist du Digga?" Handy zurück in die Tasche, zu den Scheinen und dem Fläschchen Tilidin.





Seit geraumer Zeit setzen genau diese jungen Männer auf die unstrittigen Qualitäten des Bekleidungsherstellers aus Idstein im Taunus. Das vielleicht prominenteste Beispiel ist der Frankfurter Rapper Abdi, die eine Hälfte von Celo & Abdi, dem Rap-Duo aus dem Umfeld des Offenbacher Rappers Haftbefehl. In einem Remixvideo zum Song Chabos Wissen Wer der Babo ist tritt Abdi in einer rot-schwarzen Allwetterjacke der Marke auf – und in diesem Moment stellt sich so etwas wie Erkenntnis ein: Wild gestikulierend, mit vollem Körpereinsatz, verwandelt sich auf Abdis Körper der zahme Wolf in ein bedrohliches, beutereißendes Tier. Was ja viel näher an der mythologischen Ursprungsbedeutung ist. Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, diese uralte Gewissheit wurde jahrzehntelang unter hochmodernen Mikrofasermembranen verborgen. Jetzt dringt sie wieder durch.

Nein, es gäbe keine Testimonial-Kampagne mit Protagonisten aus der deutschen Hip-Hop-Szene, sagt ein freundlicher Herr bei der Jack-Wolfskin-Pressestelle. Man setze weiterhin auf Kooperationen mit Bergführern und Outdoorsportlern. Und natürlich distanziert er sich vorsichtshalber auch gleich von "jeder Art von Diskriminierung, Gewaltverherrlichung und Intoleranz". Was eben Rapper so rappen.

Was auf den Straßen dennoch gerade passiert, ist ein klassischer Brandhack oder – für diejenigen, die kulturell bessere Tage gesehen haben – ein détournement. Der Eingriff in das Bedeutungssystem der Marke beginnt bei den Hörern von Abdi und endet bei all den Migrantenkids, die in Box- oder Muay-Thai-Studios ihre Körper stählen und nach dem Training stolz ihre Tatzen-Pullover überstreifen. Ohne es zu ahnen, arbeiten sie mit an der Bedeutungsverschiebung, so wird aus der Erdkundelehrerkluft Streetwear für die Straßenjungs.

Angenehm an diesem modischen Phänomen ist, dass ausnahmsweise mal nicht die Insignien der Benachteiligten – Adiletten, Silberketten oder Jogginghosen – von Abiturienten in Conceptstores ironisch übernommen werden. Hier wird eine Marke aus der Mitte der Gesellschaft extrahiert und hypermännlich aufgeladen. Aus der Perspektive dieser jungen Männer erscheinen Jack-Wolfskin-Produkte teuer, begehrenswert und irgendwie upper class.

Wann immer Marken anderer Bevölkerungsgruppen beansprucht werden, kann man darin einen unausgesprochenen Zugehörigkeitswunsch lesen. So geschah es auch Mitte der Neunziger, als die Ostküsten-Preppiness der Outdoormarke The North Face auf die Hip-Hop-Kultur abstrahlte, und seit der Zusammenarbeit mit der Marke Supreme auch wieder auf die Rapper der Jetztzeit wie Drake oder A$AP Rocky.

Doch das Prinzip der Begehrlichkeit lässt sich nicht so einfach auf Deutschland übertragen, weil es auch keine ästhetische Schnittmenge zwischen dem deutschen Spießer-Milieu und der Ostküsten-Preppiness gibt. Was man hierzulande derzeit beobachten kann, ist ein deutsch-türkischer Sonderweg. Während der Wolf in deutschen Märchen furchteinflößend konnotiert ist, gilt er in der türkischen Mythologie als ein anbetungswürdiges Ahnentier. Das Logo von Jack Wolfskin als pantürkisches Symbol? Ein schöneres Bekenntnis zu Deutschland hat man selten gesehen.