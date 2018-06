Werkstatt-Besuch Hüter der Holzlöffel

Mark Tudose ist Schnitzer im rumänischen Sighișoara. Seine Holzlöffel haben Griffe, die ganze Geschichten erzählen. Ein Besuch in Kooperation mit "Freunde von Freunden"

Genau in der Mitte Rumäniens liegt die mittelalterliche Stadt Sighișoara. Dort lebt der Schnitzer und Schreiner Mark Tudose, der seit mehr als zehn Jahren das Handwerk seines Großvaters fortführt. Seine Spezialität sind große Holzlöffel, in deren Griffe er kunstvoll Figuren, Ornamente und Gesichter schnitzt, Motive aus alten rumänischen Märchen. "Ich habe erkannt, dass die Menschen sich Geschichten wünschen", sagt Tudose, deswegen würden sie seine Löffel so mögen. Obwohl er einen Teil der Arbeit auch maschinell erledigen könnte, stellt Tudose jedes Stück komplett von Hand her. Ein von Hand gemachtes Produkt, sagt er, sei ehrlicher.



Der Werkstattbesuch bei Mark Tudose ist der erste Teil einer neuen Video-Reihe, die sich dem Thema Tradition und Handwerk widmet. Die Filme zeigen wir in Kooperation mit Freunde von Freunden. Dort lesen Sie auch mehr über Mark Tudose.