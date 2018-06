Modemesse Bread & Butter meldet Insolvenz an

Die Berliner Modewoche verliert ihren wichtigsten Handelsplatz: Die Messe Bread & Butter, die zweimal jährlich während der Berlin Fashion Week stattfindet, hat Insolvenz angemeldet. Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen sei ihm keine andere Wahl geblieben, teilte Veranstalter Karl-Heinz Müller mit. Müller hatte in der vergangenen Woche bereits die Januar-Ausgabe der Streetwear-Messe abgesagt. Es sei nicht gelungen, eine ausreichende Anzahl an Ausstellern zu einer Teilnahme zu bewegen, meldete das Unternehmen.

"Ich bin davon überzeugt, dass die Fortschreibung unseres Erfolgskonzeptes nicht durch die Wiederholung der Vergangenheit möglich ist. Vielleicht muss auch etwas Großartiges zu Ende gehen, damit Neues entstehen kann", sagte Müller.



Er hatte die Bread & Butter 2001 in Köln gegründet, dort startete die Veranstaltung als improvisierte Plattform für Streetwear-Marken, denen der deutsche Messebetrieb zu angestaubt erschien. Schnell wurde sie zu einer der wichtigsten Modemessen in Deutschland. Im Jahr 2009 zog die Bread & Butter in die leerstehenden Hangars des Flughafen Tempelhof und mit ihr kamen große Streetwear-Marken wie Nike, G-Star und Diesel nach Berlin. Mit ihren Besucherrekorden und dem gigantischen Unterhaltungsprogramm galt die Messe lange als das Rückgrat des Modestandorts Berlin.



Beschlossen und wieder zurückgenommen

Doch zuletzt blieben mehr und mehr wichtige Aussteller weg, es gab finanzielle Probleme. Einige Versuche, die Bread & Butter neu auszurichten, scheiterten: Erst kündigte Betreiber Müller an, die Messe nach Barcelona zu verlegen, machte diese Entscheidung aber rückgängig, nachdem viele Aussteller protestiert hatten. Mit der Idee, die Messe für Konsumenten – und nicht nur für Händler – zu öffnen, stieß Müller ebenfalls auf Ablehnung. Auch dieser Plan wurde auf Eis gelegt.

Nun soll die Bread & Butter saniert werden. Es werde bereits an einem alternativen Konzept für Januar gearbeitet, teilte Müller mit. In einem öffentlich gewordenen Brief versuchte er langjährige Partner davon zu überzeugen, zur Fashion Week hochwertige Streetwear auf einer Art Straßenmarkt zu präsentieren.