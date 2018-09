Freunde von Freunden Das Glück wohnt in der Küche

Das Haus in Berlin-Zehlendorf ist das letzte Puzzlestück in Cynthia Barcomis amerikanischem Traum: Zwischen Retro- und Designmöbeln, modernem Kamin und 70er-Jahre-Vorhängen wohnt die Unternehmerin so behaglich wie modern. Große Bedeutung kommt der Küche zu, in der sie sich Rezepte für ihre Kuchen ausdenkt. Als Tänzerin zog sie 1985 von New York nach Berlin, wenig später erhielt sie den Kredit für ihr erstes Café. Überzeugt haben den Bankangestellten damals die Kekse, die sie mitbrachte. Mehr über Cynthia Barcomi finden Sie bei Freunde von Freunden.