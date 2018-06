Chanel-Auktion Für Mutti oder Girlies?

Zwei Kleiderständer vor dem Fenster, auf dem Couchtisch der Hotelsuite ist eine Kollektion von Hüten aufgebaut, auf der Heizungsablage quadratische Boxen mit Schmuck in den Farben Gold, Gold, Gold. Und immer und auf allem sieht man irgendwo, auf Knöpfen, Bändern, Seiden, als Printmuster oder handtellergroße Knallerdeko diese zwei Buchstaben – CC. Für Coco Chanel. Eine Sammlerin, die unbekannt bleiben möchte, hat sich – unter grauenvollen Schmerzen, wie man hört – von einigen Objekten ihrer Chanel-Leidenschaft getrennt und zur Auktion freigegeben und wird hier nun bei dieser Preview in privater Atmosphäre von zwei reizenden Fräuleins vertreten. "Einen Sekt? Ein Glas Wein? Einen Tee?", ruft eine Elina mit ihrem süßen zartblonden Akzent: "Und bitte, probieren Sie an, was Sie wollen!"

Ich wähle zur Einstimmung einen Muff aus schwarzem Plüsch, was sich in dem durchgefrorenen Zustand, in dem ich eingetroffen bin, als gute Wahl erweist. Sekunden später durchflutet mich eine Woge der Wärme, dann glühen die Finger, dass ich fürchte, der Nagellack könne abtropfen.

Der Berliner Winter, ein echter Knochenbrecher. Ist es der neue Kalte Krieg, dessen Wind von den sibirischen Lagerzonen so eisig drohend in Richtung Alexanderplatz bläst und uns in Richtung des angesagten Soho House vor sich hergetrieben hat? Natürlich die It-Location im Bombaststil. Hier, Torstraße, Ecke Prenzlauer Allee, stapeln sich nicht ganz stiltreu die verschiedensten historischen Sedimente. Die glorreichen Bauhaus-Zeiten, das SED-Machtzentrale-Feeling. Der Power Gestus der sich so vollmundig Kreativ-Industrie nennenden PR-Kaste, die hier gerne British Club spielt, im Hinterkopf die Sehnsucht nach den Dependancen im angesagten Londoner Shoreditch, wahlweise Hollywood West oder Miami.

Unten im Shop kann man sich neben Vitrinen mit angesagte Sonnenbrillen seine Nails machen lassen, mit Sicht auf die Tische, an denen lässige Macbook-Typen gerade Meetings abhalten. Im Hotelfoyer verleiht roher Beton ein kerniges Kampf-um-Berlin-Feeling, oben in der Suite wurde kleinblütige Tapete verklebt und mit englischen Rosensesseln dekoriert. Erstaunlich landhausig. Man kann sich Coco Chanel in diesem Bettfloß aus dunklem Holz nicht vorstellen, auf dem neckisch ein schwarzes Etwas drapiert wurde, Spaghettiträger, ein Hauch von Spitze oben, eine Hauch von Spitze von den Knien abwärts. "Probieren Sie", lockt Elina. Ein Nachthemdchen? Oh no! Aber man kann das Teilchen in die Hand nehmen, und es entfaltet sich unter atemlosen "Ohs!!!" als ein Nichts von Abendrobe.

Schmal geschnitten, Volants im Rücken, die sich zu einer angeschnittenen Schleppe verlaufen. Die schwarze Seide ist raffiniert mit Braun unterlegt, die umlaufenden Spitzenbänder sind mit dem Namen Chanel gestaltet. "Ein Kleid für den ganz großen Auftritt!", jubelt der Katalog, zu Recht. Schätzpreis: 1.000 Euro. Okay.

Man möchte vielleicht nicht alles haben, was hier so rumsteht oder auf dem Ständer hängt, insgesamt 78 Lose, aber es spiegelt doch die erstaunliche Bandbreite des Labels, für dessen Altbestand manch eine bis nach Buenos Aires jettet, um dort echtes Chanel zu finden, jene Kleider, die sich noch ohne Karl, sein Patenkind und seine Katze verkauften – weil sie Frauen kleideten, die wichtigeres im Kopf hatten als Mode.



Einige der Teile hier könnten das Ticket nach Übersee sparen, sie sind sehr classy und klassisch. Die Jäckchen in Bouclé Tweed mit Kordeleinfassung. Das Täschchen, die Chanel Flap Bag 2.55, die natürlich als fake in Venedig oder Florenz tausendfach von afrikanischen Händlern verramscht wird. Galt ja schon als Mutti-Tasche. Hier nimmt man sie in die Hand, wie Babyhaut, dieses Lammleder. Innen ist sie erstaunlich praktisch gestaltet, kleine feste Nebenfächer für die Schlüssel, die Stifte. Da dachte man doch immer, Bree habe die kleine Officetasche erfunden, und jetzt dies, ausgerechnet bei der Mutti-Tasche, in der natürlich eine sorgsam gehütete Carte d’Authenticité (Nr. 0593578) zu finden ist. Weil die Muttis auf ihren Chanel-Taschen sitzen, müssen die gierigen Töchter heutzutage solche Objekte teuer ersteigern, bei Ebay überschlagen sich die Preise auf der Jagd in astronomische Höhen, die Firma Auctionata lockt mit einem Schätzpreis von 2.000 Euro. Das wäre natürlich ein Schnäppchen.

Wie Fesseln enganliegend breite Goldarmbänder im Zweierpack, vermutlich sehr mutig mit irgendwas Strengem, Schwarzem. Sich spreizende Blüten, glitzernd von Strass, die royale Schiene. Ein martialischer Löwenkopf, emailliert und glitzernd, auf Augenhöhe mit Wallis Simpson. Tropfige Perlohrringe, die von emaillierten Schleifchen gehalten werden, die ein wenig an einen Orden der Grande Nation erinnern. Am Ständer dieser braune filzartige Mantel, Stiefelschaftlänge, mit einem Gruß von Karl Lagerfeld an den Herrn Beuys!

Man blättert durch die Jacken, Kleider, Mäntel und bemerkt, dass man vor allem fühlt, die Texturen genießt, bevor man die Bügel herauszieht. Hier, schwarzes Kostüm mit den aufgesetzten Taschen und dem gerüschten, elegant auf der Rückseite aufgefälteten Kragen aus Seidenchiffon. Eine Hommage an Cocos große Konkurrentin Elsa? Die sich mit ihrem Haus Schiaparelli einfach vis-à-vis auf den Place Vendome geklotzt hatte, Coco nannte sie nur "diese Italienerin". Hier gibt es bei Coco Chanel sogar ein Jäckchen in Elsas legendärem Shocking Pink, ganz schön frech, man stelle sich die Flut der Verwünschungen vor, die Schiaparelli in Richtung dieser ... ach, hören wir lieber weg.

Mein Lieblingskostüm wäre eine maronenbraune Kreation mit diskretem Goldfaden und der kleinen Spitzenkante um die Knie. Freche Nieten an den Manschetten, das Futter violette Seide. "Guter Zustand", in der Tat. Startpreis 500 Euro, na, das wird nicht so bleiben. Leider. Man könnte, streng budgetorientiert wie Schäuble, auf schmale Baskenmützen setzen, das Set aus zwei Teilen, eine schwarz, eine weiß, mit kleinen Ripsbändern umrandet, was ihnen etwas matrosenhaftes gibt, sehr Coco sozusagen, die ja so knabenhaft wirkte. Oder doch ein bisschen über die Strenge schlagen? Diese hinreißende Garnitur aus schwarzweißem Hahnentritt Wollbouclé, Pillbox mit bulligem Minitäschchen, circa 1990, völlig Jackie Kennedy? Schätzpreis 1.800 Euro. Bis der Hammer fällt, kann natürlich viel passieren, und irgendeiner heult ja immer, wenn vielleicht auch nur aus Freude.

