"Freunde von Freunden" Askese am Abgrund

Lucy Vincent ist Minimalistin. Ihr Motto: Besitze nichts, was du nicht brauchst. So führt sie auch ihre Kosmetiklinie, für die sie stets auf der Suche nach effektiven Heilpflanzen ist. Ihr Haus an einer Klippe im neuseeländischen Point Chevalier ist dementsprechend üppig bewachsen, drinnen hält sie es dezent. Eingang finden nur erlesene Gebrauchsgegenstände wie selbst geformte Tonkrüge. Aus ihnen den selbst angebauten Salat zu essen, macht gleich noch mehr Spaß. Mehr über Lucy Vincent erfahren Sie auf Freunde von Freunden.