Freunde von Freunden Es begann mit einem Rucksack

Altes Handwerk in jungen Händen: Vor drei Jahren zogen die Produktdesigner Diana Wu und Westley Nunn in eine charmante Werkstatt in Downtown Los Angeles. Während draußen die Anzugträger vorbeihasten, gerben Wu und Nunn Leder, aus dem sie Taschen, Rucksäcke oder Portemonnaies herstellen. Zwischen alten Näh- und Stanzmaschinen schleicht ein Kater umher, der die beiden Großstädter stets daran erinnert, die Verbindung zur Natur zu wahren. In den verwinkelten Räumen kommt Leben und Arbeiten zusammen. Freunde von Freunden hat das Paar besucht.