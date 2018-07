Freunde von Freunden Ab durch die Hecke

Eine Wohngemeinschaft ist eine feine Sache – wenn man einen ähnlichen Geschmack und einen Putzplan hat. So wie Genevieve Dellinger und Martha Mulholland. Sie teilen seit drei Jahren einen Bungalow in Echo Park, Los Angeles. Und sowohl Fotografin Dellinger als auch Innenarchitektin Mulholland lieben die wilde Mischung aus antiken Möbeln, kurioser Kunst und Kaffeegeschirr in Obstform. Die Freundinnen wissen: Zusammen ist man nicht nur weniger allein, sondern profitiert auch vom kreativen Geist des anderen. Freunde von Freunden hat sie besucht.