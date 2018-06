Freunde von Freunden Im Nirwana der Gemütlichkeit

"Hangouts", nennt Linda Derschang ihre sechs Lokale in Seattle. Die Heimatstadt von Nirvana ist nicht groß, es regnet oft, da wird ein gutes Restaurant schnell zum zweiten Zuhause. Aber eben nur, wenn es auch so gemütlich ist wie das eigene Wohnzimmer. Das schafft Linda Derschang mit Mobiliar aus ihrem privaten Fundus. Denn auch ihr Backsteinhäuschen am Capitol Hill lädt zum Abhängen ein: mit holzvertäfeltem Kamin, einer präparierten Ente an der Wand, Felldecken und einem West Highland Terrier zum Knuddeln. Freunde von Freunden waren zu Besuch.