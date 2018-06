American Apparel Gegen die Wand

Alles hätte so schön sein können. Die Firma American Apparel und ihr kanadischer Gründer Dov Charney hätten eingehen können in die Modegeschichte, als Vorreiter ethisch produzierter Mode für aufgeklärte Hipster mit kleinem Portemonnaie. Stattdessen hat die amerikanische Marke, die Ende der neunziger Jahre für ihre T-Shirts, Sweatshirts und Leggings bekannt wurde – nun Insolvenz angemeldet.

Dov Charney musste seine Firma bereits im vergangenen Dezember verlassen, nachdem ihm zum wiederholten Mal sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde und – das war neu – Veruntreuung von Geld. Nun steht er mit nichts da als einem nachhaltig ruinierten Ruf und einer guten Idee, die er gegen die Wand gefahren hat. Im Juni sagte er in einem Radio-Interview: "Ich bin mir selbst mein schlimmster Feind. Aber was soll ich machen. Ich war schon seltsam, als ich auf die Welt kam."



Zu Beginn der nuller Jahre ging es gerade noch als schrullig durch, dass Charney zu einem Geschäftstermin mit nichts als einer Socke bekleidet erschien – die er an keinem seiner beiden Füße trug. Oder in einem Interview vor der Reporterin masturbierte. Seit 2005 aber häuften sich die Klagen wegen sexueller Belästigung gegen den 46-Jährigen, so dass der Vorstand schließlich monierte, allein die Klagen gegen Dov Charney bedeuten ein finanzielles Risiko für die Marke – und begann seinen Rausschmiss vorzubereiten. Charney versuchte über einen Hedgefond-Deal seine Rückkehr in die Firma zu sichern, vergeblich.



Dabei war seine Idee, die Textilindustrie zurück nach Los Angeles zu holen, statt sie in Billiglohnländer abwandern zu lassen, im Jahr 1997 wegweisend. Charney zahlte seinen Arbeitern, von denen die meisten Immigranten waren, den doppelten Mindestlohn, sorgte für ihre Krankenversicherung und gewährte ihnen kostenlose Telefonate ins Ausland. Das Label "Made in the USA", das in den vergangenen Jahren immer mehr Produzenten in den Vereinigten Staaten als Ausdruck nachhaltigen Wirtschaftens für sich entdeckt haben, hat er maßgeblich mitbegründet.



Auch die Fotoästhetik seiner frühen Werbekampagnen wirkte zunächst wie eine gelungene Provokation. Seine – schon immer spärlich bekleideten – Models hatten keine Modelmaße, sondern sahen aus, wie die normalen Jungs und Mädchen von nebenan. Es wirkte so, als stelle er gängige Schönheitsideale infrage. In den Kampagnen des vergangenen Jahres waren auch Models jenseits der 60 zu sehen. Auch Dov Charneys Einsatz für eine Änderung des Einwanderungsgesetzes oder die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen ließen ihn als Unternehmer mit politischer Agenda erscheinen. Dieses Image ließ sich einige Jahre gut verkaufen im regenbogenfarbenen Baumwollsortiment. Bis ein anderes Image sich darüber legte.

Was nach seinem unrühmlichen Abgang und der Insolvenz aus der Marke American Apparel wird, liegt in den Händen von Paula Schneider, einer Retail-Expertin, die zuvor für amerikanische Marken wie BCBG Max Azria tätig war. Dank ihr werden sich Großstädter auch in Zukunft mit glänzenden Discoleggings, Karottenjeans, Oxford-Hemden und Kapuzenjacken von American Apparel eindecken können.



Paula Schneider hat einen Deal ausgehandelt, bei dem die Forderungen der Gläubiger durch Unternehmensanteile beglichen werden. So verringert sich die Schuldenlast von 300 Millionen Dollar auf 135 Millionen Dollar. Die Produktion in Los Angeles wird weitergeführt, die 130 Läden in den USA bleiben geöffnet und das internationale Geschäft scheint nicht betroffen.



Paula Schneider und die verbleibenden Angestellten versuchen nun, American Apparel zu retten. Das dürfte schwierig werden im Angesicht einer Modeindustrie-Konkurrenz von Billiganbietern, die zum großen Teil auf Kosten von Mensch und Umwelt produziert, trotz jener Katastrophen wie etwa dem Unglück im Rana Plaza-Gebäude in Bangladesh.



Es gibt nur eine Sache, die für American Apparel fataler wäre als die finanzielle Insolvenz: der Ausverkauf der ursprünglichen Idee. Schließlich ist der Kerngedanke der Marke – Mode lokal zu produzieren, unter sozial und ökologisch nachhaltigen Bedingungen – immer noch zukunftsweisend.