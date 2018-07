Freunde von Freunden Die hängenden Gärten von Berlin

Er ist Tänzer und Designer, sie Model und Performance-Künstlerin. Er kommt aus Paris, sie aus Jakarta, beide sind von oben bis unten tätowiert und gemeinsam leben Fa' Empel und Kirikoo Des das Berliner Leben, von dem die Welt schwärmt: Sie sehen gut aus, gehen gern feiern und führen dennoch eine gut organisierte Beziehung in einer luftigen weißen Wohnung mit Dachterrasse in Kreuzberg. Dort hängen die Pflanzen von der Decke, wie in einem Baumhaus. Vielleicht weil Empel auf Bali fünf Jahre in einem gewohnt hat. Freunde von Freunden hat sie besucht.