Mexiko Drinnen grün, draußen Stadt

Seit acht Jahren betreiben Alberto Arango und Ramiro Guerrero einen Blumenladen in Mexiko-Stadt. Wobei Blumenladen ein viel zu banales Wort ist für die floralen Installationen, die sie entwerfen. Freunde von Freunden hat sie in ihrem Atelier besucht, zwischen Kakteen, Lilien und Baumstämmen. Die beiden leben mit den Pflanzen und von ihnen. Dabei hatten sie lange nach einem Medium gesucht, in dem sie sich ausdrücken können. Ramiro war früher Schauspieler, Alberto Fotograf. Zu ihrem Glück fanden sie erst durch die Blume und ihre vergängliche Schönheit.