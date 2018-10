Taiwan Der Peter Pan von Taipeh

Eine Karriere als Kreativer anzustreben, ist in Taiwan immer noch etwas Besonderes. Auch Frank Huang hat auf Wunsch seiner Eltern Wirtschaft studiert. Erst eine Reise nach Tokio gab ihm den Mut, sich als Kurator selbstständig zu machen. Seine Wohnung in Taipeh spiegelt diese Leidenschaft wider: Überall stehen kleine Figuren und Skulpturen, ein gelber Stuhl ist aufblasbar, sein Sohn spielt im Tipi. Huangs Vorbild? Peter Pan. "Er ist ein Entdecker, aber hat sein junges Herz bewahrt." Freunde von Freunden hat ihn und seine Familie in Taipeh besucht.