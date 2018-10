Vergangene Woche erschien Charlène von Monaco mit einer neuen Frisur. Die Fürstin trug schon vorher das Haar eher kurz, nun ist es raspelkurz. Das veranlasste die Gala, in ihrer Story der Woche einen Paarpsychologen zurate zu ziehen. Eine durchaus einleuchtende Wahl, ging es doch darum, die Beziehung zwischen Charlène und ihrem Haar zu analysieren. Seine Erkenntnis: "Die Fürstin zeigt so, dass sie nicht in erster Linie gefallen oder mit Schönheit punkten will, sondern als Mensch wahrgenommen werden will."

Der Paarpsychologe als Haarpsychologe: Es wurde Zeit, dass diese ganz eigene Gattung der Prominentenexperten endlich einen Namen bekommt. Der Haarpsychologe ist ein Künstler, er schafft es in bewundernswerter Art, noch aus dünnstem Haar voluminöse Thesen zu ondulieren. Zum Beispiel eben: wenig Haar, viel Mensch.

Abgesehen davon, dass man auch mit einfacheren Worten sagen kann, dass einem eine Frisur nicht gefällt, lädt die psychologische Analyse doch zu ein wenig Haarspalterei ein. Stellen wir uns kurz einen Artikel über Anton Hofreiter, Vorsitzender der Grünen, und sein langes Haar vor: "Hofreiter zeigt so, dass er nicht in erster Linie gefallen will, sondern als Mensch wahrgenommen werden will". Oder über David Beckham nach einer seiner vielen Kahlrasuren: "Beckham zeigt so, dass er nicht in erster Linie gefallen will, sondern als Mensch wahrgenommen werden will". Würde man beides in der GQ jetzt eher nicht so lesen.

Bei Frauen dagegen sind Haare allseits beliebte Interpretationsmasse. Vor allem, wenn sie vermeintlich nicht rollenkonform getragen werden (Gala: "ein Haarschnitt, der kein Krönchen tragen kann"). Selbst Hillary Clintons gesunder Menschenverstand wurde angezweifelt, als sie das Haar lang trug, mit einer Spange zusammenraffte, oder es gar zum Pferdeschwanz band. Deswegen flüchten sich Politikerinnen wie Clinton, Merkel und von der Leyen unter den sogenannten Power-Bouffant, einem helmartigen Bob, der neben der Kostüm-Uniform endlich die ganze Frau unangreifbar macht. Ein Phänomen, dem Haarpsychologen natürlich auch wieder bis in die Spitzen nachgehen.



Schön ist übrigens auch, dass unser Experte bei Charlène den vermeintlichen Wunsch nach weniger Reduzierung auf das Aussehen ausgerechnet am Aussehen festmacht. Wir finden, die Formel "wenig Haar, viel Mensch" eignet sich eh als Trost viel besser für Männer, deren Haarpracht so ist wie die von Charlènes Mann Albert und die These des Haarpsychologen: einfach ein bisschen zu dünn.