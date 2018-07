Freunde von Freunden Zu viert ist man weniger allein

Die Künstlerin Sati Zech lebt in Berlin-Charlottenburg, einer herrschaftlichen Gegend mit marmorierten Treppenhäusern. Freunde von Freunden haben sie dort besucht und man sieht, dass gleich hinter der Tür die großbürgerliche Anmutung gebrochen wird. Hier ist es bunt, an den Wänden hängt Kunst, darunter Zechs eigene Arbeiten. Halbfertige Wachsplastiken stehen im Raum und auf einem Retrosessel ruht Dalmatiner Rudi. Kürzlich zogen zwei syrische Flüchtlinge ein. Zech nahm sie auf, weil sie gern kommuniziert. In der Kunst wie im Leben.