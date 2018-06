Magermodels Verbietet den Mädchen das Modeln

Es ist ein Schritt. Frankreich hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das zu dünne Models von den Laufstegen verbannen will. Künftig müssen die Frauen und Mädchen ein ärztliches Attest vorlegen, das ihnen bescheinigt, dass sie nicht essgestört sind. Außerdem müssen Fotos, auf denen Models dünner retuschiert wurden, künftig gekennzeichnet werden. Bei Verstößen drohen sechs Monate Haft und Geldstrafen von bis zu 75.000 Euro.

Wie gesagt, es ist ein Schritt. Für Frankreich, das Land der Mode, das seit vielen Jahren sehr gut von der Luxusindustrie lebt und auf die Milliarden-Umsätze der Familien Pinault, Arnault und Bettencourt angewiesen ist. Für eine Branche, die seit Twiggys Zeiten jedweden Respekt vor der Anatomie des weiblichen Körpers verloren hat. Und es ist ein richtiges und wichtiges Signal für die vielen jungen Frauen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als gesehen zu werden. Als schön gefunden zu werden. Frauen, die Gedanken haben wie diese: "Ich will so dünn sein, dass die Leute denken, ich sei krank. Ich will mich nicht mehr schlecht fühlen, wenn ich mich im Spiegel sehe. Ich will wieder so dünn wie eine Bohnenstange sein." Diese Zeilen notierte das ehemalige Model Lina Scheynius über ihre Zeit als 19-jähriges Model in Paris für das ZEITmagazin.



Das Pariser Gesetz ist ein Impuls, und doch wirft es einige Fragen auf: Wie wollen die französischen Behörden jedes Model vor jedem Shooting kontrollieren? Wie soll überprüft werden, ob die Ärzte, die die Bescheinigungen ausstellen, nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Hinzu kommt, dass Strafen von 75.000 Euro in einer Industrie, die für Werbekampagnen Millionenbudgets verteilt, keine ernste Drohung darstellen sollten.



Die gesamte Branche käme zum Erliegen

Frankreich ist nicht das erste Land, das dem Magerwahn juristisch beikommen will. Spanien verbot schon 2006 zu dünne Models auf den Laufstegen. Italien zog nach. Israel verpflichtet seit 2012 Models dazu, alle drei Monate mittels einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen, dass ihr Body-Mass-Index nicht unter 18,5 liegt.



Dass Frankreich nun ähnliche Maßnahmen ergreift, dürfte allerdings an den Arbeitsbedingungen der Branche wenig ändern. Was nun als Sieg der gesunden Vernunft gefeiert wird, ist doch nur ein bisschen Make-up für ein krankes System. Solange die Laufstege weiterhin von 13-jährigen Mädchen bevölkert werden, deren präpubertäre Physiognomie noch nicht allzu weiblich ist, wird sich das gesellschaftliche Schönheitsideal nicht der Durchschnittsfrau annähern. Was als schön oder normal empfunden wird, lässt sich nicht per Gesetz festlegen. Es entsteht in den Köpfen. Solange die Modeindustrie also Kinderarbeit billigt, ist wenig gewonnen. Warum hat das französische Parlament anstelle einer Orientierung an der Gesundheit, die ja breit interpretiert werden kann, keine Altersbegrenzung eingeführt? Wahrscheinlich weil das die ganze Branche zum Erliegen brächte.

Im Leben einer Heranwachsenden sind die Teenagerjahre eine besonders kritische Zeit. Es sind die Jahre, in denen Lina Scheynius angefangen hat, ihre bisher von ihr selbst als unerotisch empfundene Dürrheit als Triumph zu feiern. Laut einer Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen aus diesem Jahr gibt es bei jedem dritten Mädchen zwischen 11 und 17 Jahren Hinweise auf Essstörungen.

Es ist zu hoffen, dass dieses Gesetz nun zumindest die Modelagenten und die Designer für ihre Verantwortung sensibilisiert, die sie als Dompteure in diesem Zirkus tragen. Wie jeder Markt folgt auch der Handel mit Models einem Angebot und einer Nachfrage. Die Designer wollen fließende Stoffe an menschlichen Figurinen. Die Agenten wollen ihre Provision. Die jungen Frauen und Mädchen wollen den Job – weil jeder Job das Selbstbewusstsein wieder aufbaut, das sie sich allmorgendlich mit dem Schritt auf die Waage zerstören. Wer in dieser Kette wird als erstes Nein sagen?



Auch den Deutschen sollte das zu denken geben. Als Lina Scheynius damals einen Hüftumfang von 97 Zentimetern hatte, schickte ihr Agent sie nach Hamburg, weil der deutsche Markt als gnädig gilt. Trotzdem laufen auch hierzulande junge Frauen über den Laufsteg, die von einem gesunden Körper weit entfernt sind. Am 18. Januar beginnt die nächste Berlin Fashion Week. Zeit für einen weiteren Schritt.