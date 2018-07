Issey Miyake Japans modische Supernova

"Es ist wohl nicht nötig zu erklären, dass es zwischen der Mode und der Welt an sich eine enge Verbindung gibt", schrieb 1960 ein Student namens Issey Miyake an die World Design Conference. Diese hatte das Modedesign in ihrem Programm komplett ignoriert. Miyakes Beschwerde machte Furore. Elf Jahre später brachte er seine erste eigene Kollektion auf den Laufsteg. Seitdem hat der Japaner den Umgang mit Stoffen und Formen nicht nur einmal revolutioniert. Seine Düfte hängen in jeder Stadt. Ein opulenter Bildband zeigt nun seine bahnbrechende Karriere.