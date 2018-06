William Fan "Ich möchte eine ganze Welt kreieren"

Draußen am Toreingang hängt ein Messingschild mit William Fans Namen drauf. In der Sonne glänzt es fast so wie die kleine Weste, die der Designer über dem Hemd trägt. William Fan schluckt noch schnell den letzten Bissen seines verspäteten Mittagessens herunter und begrüßt dann mit einem strahlenden Lächeln in seinem Atelier, das auch sein Showroom ist. Die Souterrain-Wohnung in einem Hinterhof in Berlin-Mitte sieht fast aus wie ein Modegeschäft. An den Wänden stehen Kleiderstangen, an einer hängt ein großer Spiegel. Fans Schreibtisch mit einem Freischwinger davor ist hinter einem Vorhang halb verborgen. Nähmaschinen oder Stoffballen sind keine zu sehen.

Sie wollen auch mal glitzern wie eine Discokugel? Mit diesem Entwurf aus William Fans Winterkollektion 2016 kein Problem. © PR

Der 29-jährige deutsch-chinesische Jungdesigner Fan gilt als Hoffnungsträger der Berliner Mode, am Donnerstag wird er die vierte Kollektion seines Labels im Kronprinzenpalais präsentieren. Zum Zeitpunkt des Interviews sind es noch zwei Wochen bis zur Show. Endspurt, eigentlich. Fan wirkt entspannt und serviert duftenden, weißen Tee. Er sei gut in der Zeit, sagt er. Ein Teil der Kollektion liegt bereit, der Rest kommt die Tage aus China. Dort lässt Fan produzieren. Der Zoll kann ihm noch einen Strich durch die Rechnung machen. Zur Not könnte er die Show mit den Sachen bestücken, die schon da sind, zufrieden wäre er damit aber nicht. "Ich weiß ja, was eigentlich geplant war", sagt er. Bislang waren Presse und Publikum von seinen Entwürfen begeistert. Die Erwartungen sind hoch.

Erstmals tauchte der Name William Fan im Januar 2015 im Schauenplan der Berliner Modewoche auf. Damals war Fan noch ein Unbekannter. Ein mutiger Unbekannter: Er hatte einfach auf gut Glück seine Abschlusskollektion an den Veranstalter IMG geschickt. "Ich dachte, die melden sich eh nicht", erzählt er. Zwei Tage später bekam er einen Anruf, in dem ihm eine Show im Zelt angeboten wurde und alles musste auf einmal ganz schnell gehen. Fans Debütkollektion trug den Namen "Welcome Home" und war eine ästhetische Auseinandersetzung mit dem modernen Nomaden der digitalisierten Welt – das Internet als zweite Heimat. Ein Thema, das nur zu gut zu ihm passt: Seine Eltern stammen aus Hongkong, er selbst wuchs in Hannover auf und reist heute vier- bis fünfmal im Jahr nach China. In seiner ersten Kollektion mischte er Asiatisches mit Westlichem, spielte mit Klischees, bediente sich an der Formsprache von Berufskleidung, drapierte, faltete, wickelte voluminöse Stoffe zu asymmetrischen, minimalistischen Looks, tragbar für Frauen wie für Männer. Die Farben gedeckt, viel Khaki, Dunkelblau, Grau, Schwarz mit Akzenten in Kobaltblau, Orange und Metallic aus Glittertweed, Kunstseide oder Organza, das er mit Woll- und Baumwollstoffen kombiniert. Viele der Teile sind zu Klassikern seines Labels geworden. Er produziert sie jede Saison wieder.

Fans Mode ist unisex. Also für Männer und Frauen tragbar. © PR

Auf diesen Wiedererkennungswert kommt es an. Fan wird mittlerweile, wie auch Marina Hoermanseder und Nobi Talai, zu einer neuen Generation Berliner Modemacher gezählt, die nicht nur mit einer eigenen Designhandschrift auffallen, sondern vor allem mit Professionalität und Wirtschaftssinn. Fan bezeichnet sich selbst als "von Natur aus geschäftstüchtig". Dass er sich irgendwann selbstständig machen würde, wusste er schon, als er sein Bachelorstudium an der ArtEZ im niederländischen Arnhem antrat, seinen Master machte er an der Berliner Kunsthochschule Weißensee. Weil Unternehmerisches an beiden Schulen kaum auf dem Lehrplan stand, hospitierte er zwischen Bachelor und Master bei Alexander McQueen in London und bei seiner Schwester in Hamburg, die ein Taschenlabel betreibt.



Dort lernte er, wie wichtig die Produktion ist. Und wie er seine Wurzeln richtig nutzt. Fan knüpfte schon früh Kontakte zu Herstellern in China. Seine Stoffe kauft er bis heute dort auf großen Märkten und lässt komplett vor Ort anfertigen. Das unterscheidet ihn von vielen seiner Berliner Kollegen, die im eigenen Atelier schneidern. Seine sichere Lieferkette und die damit verbundene Qualität seiner Ware seien seine stärksten Wettbewerbsvorteile, glaubt er.

Bis vor wenigen Monaten hat Fan neben seiner eigenen Marke als Chefdesigner beim Berliner Taschenlabel Horizn Studios gearbeitet. Zeitlich ist das nun nicht mehr zu schaffen und auch nicht nötig: Fan kann von seiner Mode leben, Privatkunden – vor allem die über 50, die sich sonst in Jil Sander kleiden – kaufen direkt bei ihm im Showroom ein. Er glaubt, zum richtigen Zeitpunkt gekommen zu sein. Parallel zu seiner Firmengründung wurde das German Fashion Council ins Leben gerufen und der Berliner Mode Salon im Kronprinzenpalais. Das sorgte für Schwung, Interesse und für ein schärferes Profil des Modestandorts Berlin.

William Fan macht nicht nur Mode, sondern auch Schmuck und Taschen. © PR

Fan profitierte. Seine Herbst-/Winterkollektion ist nun im KaDeWe erhältlich, andere Geschäfte sollen folgen. Und China? Der chinesische Markt gilt schließlich gerade in der Mode als einer mit enormem Wachstumspotenzial. "Klar", sagt Fan und schwärmt dann von der großen Liebe der Chinesen zur Mode. Ein kleines Studio in Hongkong hat er schon, irgendwann will er beide Märkte bedienen, den europäischen und den asiatischen. Irgendwann. "Natürlich könnte ich jetzt zu den Hongkonger Departmentstores gehen und mich anbieten." Er überlegt kurz und schiebt dann hinterher: "Aber ich bin nicht so laut."



Fan fährt sich mit den Händen durch die schwarzen langen Haare, an seinem Handgelenk blitzt ein Schmuckstück hervor, das sachte seinen Arm hinuntergleitet. Der Reif ist von ihm, wie auch die schmale Lederhose, das überlange Hemd, die Weste und die Sneakers, die er anhat. Fans Mode ist unisex. Er trug schon als Kind selbst genähte Kleidung seiner Mutter, was ihm, wie er sagt, "das Gefühl gegeben hat, noch besonderer zu sein". Als Teenie übernahm er selbst den Platz an der Nähmaschine und trägt seitdem nur noch seine eigenen Entwürfe. Seine Lieblingsgarderobe? William Fan.

Seine Kollektion verbinden Klarheit und Opulenz. © PR

Wie diese nächsten Sommer aussehen wird, will Fan noch nicht verraten. Wieder will er einen außergewöhnlichen Stoff verwenden, wie das goldene PVC aus der vergangenen Saison oder das strukturierte Rayon aus der davor, aber welcher es genau sein wird, hält er noch geheim. Auf Instagram postete Fan in den vergangenen Tagen Porträts der Landschaftsmalerin Georgia O’Keeffe und von Architekt Frank Lloyd Wright. Er habe sich viel mit Interieur beschäftigt und mit der Atmosphäre in den USA der dreißiger und vierziger Jahre, erklärt Fan und kündigt eine Überraschung an.



Vielleicht erweitert er sein Sortiment um eine weitere Produktgruppe. Im vergangenen Sommer zeigte er erstmals Schmuck. Im Januar kamen Taschen hinzu. Was clever ist, schließlich machen auch die ganz Großen ihr Geschäft mittlerweile vor allem mit Accessoires. Und es passt zu seiner Vision, in der die Mode wichtig, aber längst nicht alles ist: "Ich möchte gerne eine Welt zu kreieren, in der man einen Topf von William Fan kaufen kann. Oder eine Gießkanne", sagt er. Er hat eine Lifestylemarke im Sinn. Wie Ralph Lauren. Man würde es ihm wünschen. Eine Gießkanne so schön wie Fans Blusen und Hosen – das wäre mal was.