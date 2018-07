Freunde von Freunden Im ewigen Jetzt

Scott Thrift hat früher Filme gedreht. Dann fiel ihm die Zeit zwischen die Füße. Mittlerweile designt er Uhren und andere Objekte, die die Zeit messen können. Für Thrift steht im Zentrum, dass Zeit ständig vergeht und wir uns damit in einem ewigen Jetzt befinden. "Vergangenheit und Zukunft sind immer eine Frage der Perspektive", sagt der Designer, der in einem kleinen Häuschen in New York lebt. Freunde von Freunden hat ihn dort besucht. Das ganze Interview mit Scott Thrift lesen Sie dort.