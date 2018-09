Michelle Obama First Lady aller Frauen

Also, welches ist jetzt das Schönste der drei Michelle-Obama-Vogue-Cover? Das Letzte, in dem sich die coolste und taffste First Lady, die Amerika je hatte, in einem bodenlangen weißen Kleid ins Moos schmiegt? Hat jemand: "Vorsicht! Grüne Flecken!" gerufen? Das Erste, Frühjahr 2008, die Obamas sind gerade ins Weiße Haus gezogen, sie liegt da in einem bodenlangen scharlachroten Kleid von Jason Wu? Oder Cover Nummer zwei? Typ: textile Rüstung, geschlitzt vom Hals bis zur schmalen Taille, will sagen: Kriegerin! Die eigentliche Frage ist natürlich, wie es nur sein kann, dass Michelle Obama als Model auftritt, und niemand auf den Gedanken kommt, sie mit einem hübschen Kleiderbügel zu verwechseln, wie es der Herzogin von Cambridge passierte, arme Kate.

Michelle Obama ist glamourös wie es nur eine Jackie Kennedy war, aber ohne diesen Anflug von Zartheit oder Schwäche. Sie ist athletisch und 180 Zentimeter hoch, wieso also fühlen sich die Leute von dieser Frau nicht eingeschüchtert? Sie ist brillant und hochpolitisch, aber sie lässt keine, wirklich keine auch nur klitzekleine Möglichkeit aus, von ihren Töchtern zu schwärmen und ihre Mütterlichkeit zu beschwören. Niemand, der sie deshalb für eine Vorstadt-Mutti hielte. Sie hält ihrem Typ den Rücken frei, und keiner, der auf die Idee käme, von ihr als seiner Gattin zu reden. Er nennt sie "the boss".

Mein Lieblingsbild von Michelle Obama ist keines der legendären Vogue-Cover. Aber es ist auch ein Foto aus der Vogue, eines von Annie Leibovitz, das Bild zeigt Michelle Obama, wie sie mit ihrem gloriosen Arsch auf einem Säulenpodest ruht. Es zeigt, auf welche Weise sich Michelle Obama verschiedene Narrative zu eigen macht, Blackness und Glamour, Politik und Power, man spürt in der Anmutung dieses Bildes, bevor man es versteht, wie sehr aus dieser Verschränkung ihre erstaunliche Kraft erwächst. Links ist eine zweite Säule angeschnitten und nach hinten geht es in einen Garten runter, dies ist eine an Palladio erinnernde Säulenterrasse, wie sie George Washington, welcher der erste Präsident Amerikas war und übrigens auch ein Sklavenhalter, für die großen Landsitze des Südens populär gemacht hat. Es ist aber kein Landsitz wie der von George Washington, sondern das Weiße Haus, ein Haus, das, wie Michelle Obama neulich in einer berühmten Rede sagte, von Sklaven gebaut wurde. Und da sitzt sie in diesem hautengen, tief dekolletierten, dunkelgrünen Kleid, und ihr Kopf sieht aus, als habe Barack ihr gerade das Haar verwuschelt, einer der Träger ist schon freudig von der Schulter gerutscht.



Eine Art von Hausbesetzung

Das Bild, und das macht seine Stärke aus, sieht in jedem einzelnen Detail exakt nicht so aus, wie das klassische Bild einer schwarzen Frau vor einem säulengeschmückten Prachtbau, an das sich die Öffentlichkeit gewöhnt hat, spätestens, seit in Vom Winde verweht eine Mammy in einer Art Nachthemd ihren Auftritt hat, brabbelnd und jammernd, eine quadratisch formatierte Witwe Bolte in Schwarz und mit lebenslanger Festanstellung als Kindermädchen. So eine Mammy wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, sich auf der Terrasse zu setzen und auszuruhen, schon gar nicht auf dem Podest einer Säule, auf der Terrasse der Herrschaften.

Michelle aber ruht auf diesem Bild von Leibovitz auf der Prachtterrasse dieses Hauses, das acht Jahre lang ihr Haus war. Das Bild inszeniert eine Art von Hausbesetzung, also eine durch Wahl. Die böse Vergangenheit ist ein Jahrhundert her, aber noch nah genug, um als Folie für dieses Bild zu dienen, immerhin ist auch Michelle Obama eine Nachfahrin von Sklaven, die aus Georgia kamen. Die Vergangenheit wirkt als düsterer Fond in die Gegenwart eines Landes hinein, das zwar einen schwarzen Barack Obama zum Präsidenten wählte, aber doch so rassistisch ist wie eh und je und Schwarze zu Abertausenden in Gefängnissen verschwinden lässt. Das ist der Background, von dem sich Michelle so leuchtend abhebt. Black and beautiful.



Auf dem Weg zur Inauguration: US-Präsident Barack Obama und die First Lady Michelle Obama laufen die Pennsylvania Avenue entlang zum Weißen Haus. Washington, 20. Januar 2009 © Mitch Dumke/Reuters

Es heißt, ohne diese tiefe Schwarzheit seiner Frau wäre Barack Obama gar nicht ins Weiße Haus gekommen, weil er, Sohn einer Weißen, für schwarze Wähler zu weiß ist, um glaubwürdig zu sein. Schwarze vertrauen ihm gerade deshalb, weil er, der so hell ist, für sich eine so schwarze Frau gewählt hat, die jetzt eine Ikone ist wie es einst mal Angela Davis war. Was für Angela Davis, Professorin für Philosophie und Black Panther Supporter, ihr Marcuse war, ist für Michelle ihr Pragmatismus, ihr gesunder Menschenverstand. Sie präsentiert sich als ein Mädchen von ganz unten, von der South Side in Chicago, wo die Reporter nach der Wahl Obamas zum Präsidenten staunend durch die Straßen fuhren und verbarrikadierte Häuser bewunderten. Da kommt sie her. Tochter eines Arbeiters. Hausmeister im Pumpenwerk, der sich hochgearbeitet hat.



Michelle Obama kam über uns als ein unerwartetes Geschenk. Kaum hatte man verstanden, dass ihr Mann Geschichte schrieb, als er als erster schwarzer Präsident Amerikas in das Weiße Haus einzog, da gab es für uns, die sie noch nicht so kannten wie er, dieses erstaunliche Extra, besonders für uns Frauen. Sie war binnen Monaten die beliebteste Frau der Vereinigten Staaten von Amerika. Spätestens seit dem ersten großen Auftritt in einem mintgrünen Mantel-Ensemble zu farngrünen Handschuhen eine Ikone stylischer Weiblichkeit. Designer wer? fragten sich Journalisten unter Schock. Isabel Toledo! Aus Kuba? Immigrantin? Reporter verlesen seither stockend wie Schulkinder von Pressekommuniqués des Weißen Hauses die Namen der Couture-Häuser herunter, die Michelle Obama luxuriös umhüllen. Jason Wu. Narciso Rodriguez. Tracy Reese. Tom Ford. Laura Smalls. Diane von Furstenberg. Mimi Plange. Versace, bis hin zu jener goldschimmernden, um ihre straff trainierte Fülle drapierten Sensation, die sie für das letzte große Dinner im Weißen Haus trug. Heute wirkt Michelle Obama als modisches Wunder und zugleich als moralisches Orakel, das der verzweifelnden Welt erklärt, wo es langgeht, modisch und moralisch. "If they go low, we go high!" rief sie in der Schlammschlacht des Trump-Wahlkampfs den Gedemütigten zu. Man beleidigt Euch? Na und? Weiter!

1/16 Mehr als nur ein Traum in Schwarz-Weiß: Am 20. Januar 2009, dem Tag der Vereidigung von Barack Obama, eröffnete die First Lady in einem Kleid von Jason Wu den Youth Inauguration Ball in Washington. © Mark Wilson/Getty Images 2/16 Jason Wu ist einer der Lieblingsdesigner von Michelle Obama. In diesem zitronengelben Kleid von ihm erschien die First Lady bei einem Treffen mit dem damaligen italienischen Präsidenten Giorgio Napolitano. Rom, Juli 2009 © Paolo Giandotti/AFP/Getty Images) 3/16 In diesem silber flimmernden Abendkleid des indischstämmigen Naeem Khan empfingen Michelle Obama und ihr Mann den indischen Premier Manmohan Singh und seine Frau Gursharan Kaur zum Staatsdinner im Weißen Haus. Washington, November 2009 © Jason Reed/Reuters 4/16 Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Alexander McQueen inszenierte Michelle Obama mit seinem weit fallenden Entwurf für das Staatsbankett mit dem chinesischen Präsident Hu Jintao auf einzigartige Weise. Washington, Januar 2011 © Mark Wilson/Getty Images 5/16 In diesem Kleid von Tom Ford darf man auch bei der Queen antreten. London, Mai 2011 © Chris Jackson/ WPAl/Getty Images 6/16 Eine elegante Brokatrüstung: In diesem Kleid von Tracy Reese erschien die First Lady bei der Democratic National Convention 2012 in Charlotte, North Carolina, und kämpfte auf ihre Weise für die Wiederwahl ihres Ehemanns. © Tannen Maury/dpa 7/16 Goldene Zeiten im Weißen Haus: Das Kleid von Michael Kors funkelte den ganzen Abend während der Kennedy Center Honors im Weißen Haus. Washington, Dezember 2012 © Brendan Hoffman/AFP/epa 8/16 Wieder Inauguration Ball und wieder Jason Wu: In dieser roten Robe schwebte die First Lady in die zweite Amtszeit ihres Mannes. Im Vergleich zu dem weißen Kleid, das sie beim ersten Ball trug, zeigte dieses deutlich mehr Stärke. Washington, Januar, 2013 © Jonathan Ernst/Reuters 9/16 Dem US-Präsidenten gefällt's: Daumen hoch für dieses formenstarke schwarze Carmenkleid von Vera Wang. Washington, September 2015 © Jim Watson/AFP/Getty Images 10/16 In einem ringelbumenfarbenen Midi-Kleid von Narciso Rodriguez zeigte sich Michelle Obama hier vor der letzten Rede ihres Mannes zur Lage der Nation. Ein rot-schwarzes Kleid von Rodriguez trug Obama in der Wahlnacht 2008. Washington, Januar 2016 © Saul Loeb/AFP/Getty Images 11/16 In einer Robe mit stilisierten Rosen von Jason Wu empfing Obama gemeinsam mit ihrem Mann den kanadischen Premierminister Justin Trudeau und dessen Frau. Dies war der erste offizielle Besuch Trudeaus im Weißen Haus. Washington, März 2016 © Shawn Thew/epa/dpa 12/16 Streublumen auf Schwarz. Michelle Obama nach einem Meeting mit Premierminister James Cameron in London. Sie besuchte Großbritannien mit ihren beiden Töchtern, um für ihre Initiative zur Förderung der Bildung von Mädchen zu werben. London, Juni 2016 © Jeff J Mitchell/Getty Images 13/16 Weiß, grafisch und schulterfrei, von Brandon Maxwell. Die Obamas empfingen an diesem Sommertag den Premierminister von Singapur, Lee Hsien Loong, und seine Frau im Weißen Haus. Washington, August 2016 © Mary F. Calvert/Reuters 14/16 Zusammen haben sie vieles geschafft. Ihre Zweisamkeit versteckten die Obamas nie. Hier trug Michelle Obama ein schwarzes Kleid mit Mohnblumen von Tracy Reese zur "Let Freedom Ring"-Zeremonie, einer Gedenkveranstaltung für die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Washington, August 2016 © Carolyn Kaster/AP/dpa 15/16 Am 4. Dezember 2016 entschied sich Italien in einem Referendum gegen seinen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Am selben Abend fand im Weißen Haus die Kennedy Center Honors Reception statt, und Michelle Obama trug zum ersten Mal seit acht Jahren keinen amerikanischen Designer. Sie kam in einem funkelnden Kleid von Gucci. Washington, Dezember 2016 © Yuri Gripas/Reuters 16/16 It's a wrap! Beim letzten Staatsbankett der Obamas erschien die First Lady in einer roségoldenen Robe von Atelier Versace. Das Kleid mit Taillenraffung wurde extra für sie angefertigt. Washington, Oktober 2016 © Leigh Vogel/WireImage/Getty Images

Man musste nur gesehen haben, wie Obama mit ihren Säulenbeinen breitbeinig über den Gemüsereihen im Garten des Weißen Hauses stand, um zu verstehen, sie kriegt alles hin. Obama aus voller Seele singend, clapping her hands, nicht in der Kirche, wie schwarze Frauen es seit so vielen Jahren tun, sondern im SUV mit James Corden, wie sie auf der Bühne die Hüften schwingt, wenn sie mit Kids tanzt.