Architektur Ruinieren Sie sich!

Architektur ist eine Übung in Fantasie. Jedes Haus geht zurück auf das Nachdenken über einen Ort und die Bedürfnisse der Menschen, die an diesem ihr Zuhause, ihren Arbeitsplatz, ihren Rückzugsraum suchen. Fängt man nicht bei Null an, sondern muss Altes neu denken, fällt es manchmal besonders schwer, kreativ zu sein. Das Buch Upgrade aus dem Gestalten Verlag zeigt, wie Architekten aus der ganzen Welt spektakuläre Um- und Anbauten gestaltet haben. Mal mit wenigen Mitteln und günstigen Materialien, mal aufwendig und luxuriös. Von Gartenhaus bis Almhütte.