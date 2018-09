Architektur Einzug in eine bessere Zukunft

5/18

Der amerikanische Architekt George Nakashima vereinte in seinem Haus in New Hope, Pennsylvania, die baulichen Traditionen Japans und der USA. Sein New Hope Studio ist bis heute der Öffentlichkeit zugänglich und vor allem wegen seiner außergewöhnlichen Materialfülle interessant. So kombinierte Nakashima Holz mit Tatami, Stein, Papier und Kunststoff. 1967