Minimalismus Hallo Klarheit!

Entschleunigender Lifestyle: Anna Schunck und Marcus Werner hat es von der Metropole Berlin aufs platte Land gezogen. Hier leben sie auf einem Bauernhof in Brandenburg, mit zwei Katzen und fünf Schafen. Online schreiben sie auf VIERTEL VOR von ihrem minimalistischen Leben und über alles, was sich um mehr Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft dreht.