Kimono Seide für Salonlöwinnen

Warum beschweren sich die Japaner eigentlich nicht? Darüber, dass Seide mit Mustern aus handgemalten Kirschblütenzweigen und aquarellierten Mandarin-Enten wie ein alter Frotteebademantel herum geschleppt wird? Dass von zeremoniell millimetergenau definierter Oberbekleidung im Westen nur ein loses Wallen ganz ohne Gürtelanlegen übrig geblieben ist? Grund genug hätten sie, denn der Kimono ist gerade mal wieder so präsent, so sehr den Trends von Paris bis Kopenhagen einverleibt, dass kaum jemand ihn bei den Fashion Weeks von September bis Anfang Oktober nicht im Gepäck gehabt hätte. Modelabel wie Anna Molinari, Kenzo, Gucci oder Desigual haben den Kimono auf den Laufsteg gebracht; entweder in überdimensionierter Kastenform oder in prächtigem Brokat, eng um den Körper gewickelt.

Draußen vor der Tür trugen ihn die geladenen Gäste. Lässig über Jeans und weißes T-Shirt geworfen, ersetzt der Kimono – der Name bedeutet übersetzt Anziehsache – alle anderen Überzieher. Er ist der Klassiker der Jetztzeit, denn er lässt sich so universell einsetzen wie ein Staubmantel und verleiht durch seine feinen Bemalungen und plakativen Farben auch der uninteressantesten Person einen Hauch Exotik und Abenteuer.



Praktisch wie ein Trenchcoat

Mehr noch: Der Kontrast ist sogar besonders reizvoll, wenn unter dem Kimono mit Kranichschwarm Normcore-Klamotten wie alltagsgraue Trainingshosen stecken. Das passt zur Mode, die sich in wilden, weitgereisten Kombinationen gerade sehr gefällt und das entspannte Dahinfließen der Hippie-Ära aller strengen, engen Formgebung vorzieht. Seine reduzierte Form passt zur skandinavischen Vorstellung von zweckmäßiger Schlichtheit ebenso wie zu italienischen Boudoir-Visionen, schließlich ist das Material meistens sanft wispernde Seide. Die Baumwoll-Variante gibt es auch, dann heißt das Ganze Yukata.

Hochgeschlossen statt gewickelt: So wird der Kimono bei Gucci auf den Laufsteg gebracht. © Getty Images

Fast so praktisch wie ein Trenchcoat, so mondän wie das Jugendstil-Gemälde einer Salonlöwin: Der Kimono vereint verschiedenste Sehnsüchte auf sich, deswegen ist er so beliebt. Einfach nur überwerfen, fertig. Wenn man ihn secondhand im Internet ersteigert, was schon ab rund 30 Euro möglich ist – anscheinend wollen gerade alle Japanerinnen ihre Aussteuer loswerden. Er löst aber auch noch ein weiteres Versprechen ein, das die Massenmode mit ihren hohen Stückzahlen immer wieder bricht: sich individuell und unverwechselbar kleiden zu können, denn traditionelle japanische Kimonos sind Einzelstücke.

Aber warum finden das eigentlich alle einfach nur gut, diesen weiten Weg des Kimonos, sogar die Japaner? Wenn Katy Perry sich ihr Haar zu Cornrows flicht oder Marc Jacobs weiße Models mit Dreadlocks über den Laufsteg schickt, dann haben sie hinterher Ärger wegen kultureller Aneignung. Ähnlich erging es Chanel, als ein Bumerang, Symbol und Waffe der australischen Ureinwohner, zum Luxus-Laufstegbegleiter erhoben wurde. Und ebenso Victoria’s Secret, als ein eigentlich Häuptlingen vorbehaltener Federschmuck von indigenen Völkern Nordamerikas in Kombination mit knappen Dessous als rassistische Grobschlächtigkeit aufgefasst wurde.

Kulturelle Aneignung ist ein heikles Thema heutzutage: immer dann, wenn der Verdacht aufkommt, dass die westliche Populärkultur sich ungerührt alles einverleibt, was einigermaßen fremd und dadurch überraschend aussieht. Wenn sie Gegenstände mit hoher traditioneller und ritueller Bedeutung zum Mode-Accessoire erklärt und dadurch oft Minderheiten noch ein weiteres Mal degradiert. Das trifft auf den Sari ebenso zu wie auf den Buddha-Nippes im Vorgarten, aber im Falle des Kimonos ist die Geschichte der Vereinnahmung nun mal eine so lange, dass sich jedweder Aufruhr schon längst gelegt hat: Schon im späten 17. Jahrhundert gelangte die Wickelrobe durch die Ost-Indien-Kompagnie nach Europa und kam ein erstes Mal als bequemer Hausmantel in Mode. Man will sich ja nicht immer in Fischbein schnüren.

Schwarzgrundiger Kimono mit kurzen Ärmeln und Wappen, Taishō-Zeit (1912–1926), Seide, bemalt. Derzeit im Berliner Kunstgewerbemuseum zu sehen. © Museum für Asiatische Kunst – Staatliche Museen zu Berlin, Dauerleihgabe der MCH-Stiftung, Sammlung Hammonds

Mit der Öffnung Japans, 1854, fand der Kimono dann auch seinen Weg in die Haute Couture; Beispiele dafür sind derzeit in der Ausstellung "Vis à vis. Asien trifft Europa" im Berliner Kunstgewerbemuseum zu sehen: Zum Beispiel ein taubengraues Kleid mit Lampionblüten, entworfen 1913 von Paul Poiret, einem der ersten Modeschöpfer, der den Frauen das Korsett ersparte. Poiret ließ sich für die Schnittführung vom Kimono inspirieren, und die Anschmiegsamkeit und Bewegungsfreiheit waren es, die seine hocheleganten Kleider zugleich so revolutionär machten.

Eine Röhre aus Seide

Doch auch das ist eine ziemlich merkwürdige Umdeutung des Westens: dass der Kimono weniger Zwang verspricht. Kein Kleidungsstück ist nämlich strenger reglementiert. Kimonos werden immer aus einer 38 Zentimeter breiten Stoffbahn gefertigt, ihr Stoff wird stets in Ballen von 13,5 Metern verkauft, die Maße regelt ein kaiserlicher Erlass aus dem 7. Jahrhundert. Die Länge der Ärmel gibt Auskunft über die gesellschaftliche Stellung der Trägerin, das Muster über Anlass und Jahreszeit. Verheiratete Frauen sollten nur noch was Dezentes tragen, das Regelwerk ist lang.



Und zu allem Überfluss macht der Kimono auch nicht, was der Körper will. Westliche Mode mag ihm zwar jede Saison wieder einen anderen Hotspot diktieren; mal muss der Bauch ein Sixpack sein, mal sollte der Po sehr flach wirken oder die Schultern sehr zart. Doch dem Kimono liegt überhaupt keine Schnittführung zugrunde: Er folgt und definiert nicht die Form des Körpers, sondern zwingt ihm eine geschlechtsneutrale Röhrenform auf. Mit dem Obi, dem Gürtel, wird das Ganze gerafft und festgezurrt, auch wenn dabei nicht einmal die Andeutung einer Taille herauskommt. Verzichtet man auf diesen Paketschnür-Punkt, verspricht der Kimono verblüffende Freiheit, jenseits von Form und Funktion.