Wohnen Die Weite des Wassers

Kaum etwas ist so beruhigend wie der Ausblick aufs Wasser, nur Architekten macht ein solcher Bauplatz unruhig. Denn ob Bucht oder Baggersee, Meer oder Flusslandschaft: Gewässer stehlen jedem Gebäude die Schau. Eigentlich will man ja nur ruhig dasitzen und endlos gucken. Die besten Entwürfe sind also die, die mit dem Wasser korrespondieren und es zum fünften Grundelement des Hauses machen, neben Wand, Dach, Fenster und Tür. Wir zeigen aus dem Bildband Am Wasser leben moderne Entwürfe, die sich auf die Herausforderungen der Natur eingelassen haben.